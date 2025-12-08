부산 기장군, 오시리아 ‘크리스마스트리 점등식’… 겨울 야경 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대형 트리·포토존 갖춘 ‘물음표 공원’, 지역 상권 활성화 기대

기장군(군수 정종복)이 오시리아 관광단지 내 물음표 공원에서 '2025 크리스마스트리 점등식'을 열고 겨울철 야간 경관 운영을 본격 시작했다고 8일 전했다.

지난 5일 열린 점등식에는 정종복 기장군수를 비롯해 기장군의회·부산시의회 의원, 지역 주민, 인근 상가 입주자 등이 참석해 연말 분위기를 함께 나눴다.

이번 경관 조성은 오시리아 관광단지 상권 활성화를 목표로 추진, '오시리아 상가번영회'와 '오시리아 활성화 추진위원회'의 협력이 더해지며 속도를 냈다.

공원 중심에 설치된 대형 크리스마스트리는 주변 조명과 어우러져 특유의 겨울 정취를 구현했다. 산타·루돌프 등 어린이 친화적 조형물이 곳곳에 배치됐으며, 가족 단위 방문객을 위한 포토존도 마련돼 체류형 공간으로 꾸며졌다.

군은 크리스마스트리와 포토존을 내년 1월 31일까지 운영할 계획이다. 이 기간 다양한 겨울 연출을 더해 주민과 관광객들이 야간 경관을 즐길 수 있도록 한다는 방침이다.





AD

정종복 기장군수는 "물음표 공원을 밝힌 이번 겨울빛은 기장의 따뜻한 연말을 여는 동시에 오시리아 관광단지의 새로운 도약을 상징한다"며 "오시리아가 동남권 대표 관광명소로 성장하도록 지원을 지속하겠다"고 말했다.

기장군이 오시리아 물음표공원에서 크리스마스트리 점등식을 열고 있다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>