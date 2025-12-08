겨울에 번진 온기… 울릉군, ‘희망 2026 나눔캠페인’ 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 울릉’

매서운 동해의 겨울 바닷바람도 섬마을의 온기를 식히지 못한다.

경북 울릉군지역사회보장협의체(민간위원장 황성웅)에서는 지난 6일 오후 4시, 한마음회관 대공연장에서 '희망2026 나눔캠페인' 출범식과 독도팝스오케스트라 'Winter Gala Concert'를 동시에 개최했다.

이날 연말연시 나눔의 의미를 되새기는 행사를 성공적으로 마무리했다.

출범식은 1부와 2부로 나뉘어 진행됐다.

1부에서는 희망2026 나눔캠페인 출범선포식이 진행됐다. 먼저, 경과보고를 통해 전년도 나눔캠페인의 성과와 기부 배분 결과를 공유했다. 이어서 모금함 기부 퍼포먼스가 펼쳐서 캠페인의 성공적인 시작을 알리며, '행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 울릉' 슬로건 구호 제창은 나눔의 의미를 되새기는 시간을 가졌다.

희망2026 나눔캠페인. 울릉군 제공

AD

2부 희망콘서트 독도팝스오케스트라는 울릉군지역사회보장협의체와의 MOU 체결을 통해 '희망2026 나눔캠페인'과 협력해, 따뜻하고 감동적인 공연을 선보이며 참석자들에게 연말연시의 따뜻한 분위기를 더했으며, 앞으로 재능기부를 통해 나눔문화확산에 기여할 예정이다.

희망2026 나눔캠페인.

또 사랑의열매 나눔봉사단에서 따뜻한 차와 옥수수죽 등을 제공해, 행사참가자들에게 즐거움을 더하고, 나눔의 의미를 되새기는 훈훈한 분위기를 조성했다.

공공위원장인 남한권 군수는 "나눔캠페인을 통해 울릉군이 더욱 따뜻하고, 나눔과 사랑이 넘치는 사회 분위기 속에서 더욱 발전해 나갈 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 울릉군은 '희망2026 나눔캠페인'을 성공적으로 추진해, 지역 사회의 소외된 이웃들에게 실질적인 도움을 제공하고, 나아가 더 나은 울릉을 만들어 나가기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





AD

울릉군은 성금모금 기간을 지난 1일부터 26년 1월 31일까지(62일간) 진행 예정이며, 전년도에 이어 8000만원을 모금 목표로 정해, 목표 초과 달성을 위해 활발한 캠페인 활동을 이어나갈 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>