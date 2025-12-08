아이마켓코리아, 중국 국성투자홀딩스와 글로벌 조달 및 산업 협력 강화 위한 MOU 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양사의 산업 및 조달 네트워크 연계해 신규 글로벌 비즈니스 기회 모색 예정

오른쪽부터 아이마켓코리아 김학재 대표와 국성투자홀딩스 왕효연 대표가 글로벌 조달 및 산업 협력 강화 위한 업무협약을 체결하고 있다.

B2B 산업자재 전문 유통기업 아이마켓코리아(대표이사 김학재)는 중국 국성투자홀딩스와(대표이사 왕효연) 글로벌 조달 및 산업 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.

아이마켓코리아는 아이마켓쑤저우와 아이마켓시안 등 중국 법인을 통해 산업자재 조달과 공급 경험을 축적해왔으며, 이번 협약을 계기로 중국 지역 협력 체계를 강화해 글로벌 네트워크 확장에도 속도를 내게 됐다. 1984년 설립된 국성투자홀딩스는 중국 연태시 정부 산하기관인 국풍그룹의 해외경제협력 자회사로 자산 운영과 투자 관련 사업을 전개하고 있다.

양사는 양측의 산업 및 조달 네트워크를 기반으로 협력 가능성을 폭넓게 검토하며, 한중 간 교류 확대와 글로벌 비즈니스 기회 발굴을 위해 다양한 협력 모델을 논의할 계획이다. 이번 협약을 통해 아이마켓코리아는 글로벌 공급망 다변화 기반을 강화하고, 국성투자홀딩스는 중국 내 기업들의 해외 협력 접점을 확대할 것으로 기대된다.

아이마켓코리아 김학재 대표는 "이번 협약은 글로벌 협력 기반을 넓히는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 다양한 국가의 주요 기관 및 기업과 전략적 파트너쉽을 꾸준히 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

국성투자홀딩스 왕효연 대표는 "아이마켓코리아와의 협력은 양국 제조기업의 산업 교류와 공급망 네트워크 고도화에 기여할 것"이라며 "해외경제협력센터를 중심으로 실질적 협력 기반을 더욱 확대해 나가겠다"고 전했다.





한편, 그래디언트의 주요 계열사인 아이마켓코리아는 약 3조 4000억 원 매출 기반의 기업간거래(B2B) 및 산업자재 유통 전문 기업으로, 구매 전문성과 프로세스 효율화를 통해 고객의 시간과 비용을 절감해 준다. MRO 유통 사업을 기반으로 IT, 건자재 등 전문 유통 사업과 헬스케어 분야로 진출하면서 산업 전 분야로 사업을 확대하고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

