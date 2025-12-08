'인사 개입' 의혹 김현지 부속실장, 경찰 고발 당해

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김남국 전 대통령실 디지털소통비서관의 인사 청탁 문자 논란과 관련해 인사 개입 의혹을 받고 있는 김현지 대통령실 제1부속실장이 잇따라 고발당했다.

AD

서울경찰청에 따르면 국민의힘 소속 이종배 서울시의원은 8일 청탁금지법 위반 및 직권남용 혐의로 김 실장을 고발했다.

앞서 문진석 더불어민주당 원내운영수석부대표가 지난 2일 국회 본회의장에서 김 전 비서관에게 텔레그램을 통해 홍성범 한국자동차산업협회 상무를 회장으로 추천해달라는 취지의 문자를 보낸 사진이 포착된 바 있다. 김 전 비서관은 '넵 형님, 제가 훈식이 형이랑 현지 누나에게 추천할게요'라고 답장하면서 '인사 개입' 논란이 일었다.

김 전 비서관은 인사청탁 의혹이 불거진 이후 지난 4일 사의를 표명했다.

시민단체 서민민생대책위원회(서민위)도 이날 김 실장을 이재명 대통령, 김민석 국무총리와 함께 직권남용 혐의 등으로 서울경찰청에 고발했다.

서민위는 고발장을 통해 "이 대통령과 김 실장은 성남시장과 경기도지사 시절 전부터 생사고락을 함께한 운명 공동체"라며 "선거법 위반 등 5개 재판을 중단하며 헌법과 법률이 정하는 원칙을 정면으로 부정했다"고 주장했다.





AD

김 총리에 대해서는 "문제 제기 및 중단을 요구하기보다는 침묵과 동조로 일관했다"고 덧붙였다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>