춘천고등학교-한림대학교, RISE 사업단 업무 협약 체결

대학과 연계한 자율형 공립고 교육과정 운영 업무 협약 체결

강원도 춘천고등학교(교장 이상철)는 8일 한림대학교 라이즈(RISE) 사업단과 업무 협약을 체결했다.

춘천고등학교가 8일 한림대학교 라이즈(RISE) 사업단과 업무 협약을 체결하고 있다. 강원도교육청 제공

이번 업무 협약은 자율형 공립고 2.0과 라이즈(RISE) 사업의 지역 정주 여건 마련이라는 공동의 목표를 달성하기 위해 마련되었으며, 고등학교와 대학이 함께 교육과정 및 진로 프로그램을 지속적이고 효과적으로 운영하여 학생 맞춤형 교육을 실현하는 데 목적이 있다.

춘천고등학교는 한림대학교의 라이즈(RISE) 사업과 자율형 공립고 2.0 사업을 연계해 한림대학교의 우수한 교육자원과 인프라를 활용함으로써 학생들에게 다양한 진로 맞춤형 교육 프로그램을 제공할 계획이다.

협약의 주 내용은 △자율형 공립고 2.0 성공적 사업 추진을 위한 '학교 밖 교육', '고교--대학 학점 연계 사업' 등 고교-대학 연계 교육과정 및 프로그램 운영 △한림대학교 라이즈(RISE) 사업단의 사업 운영에 따라 진행되는 프로그램에 적극 참여 △교육 프로그램 운영을 위한 지속적인 교류 및 협의실시로 구성되었다.

고인수 미래교육부장은 "이번 업무 협약은 '자율형 공립고 2.0' 운영의 핵심 목표인 대학 연계 교육과정 활성화를 위한 중요한 기반이 마련된 것"이라며 "대학과 연계한 '학교 밖 교육' 및 '고교-대학 학점 연계 사업'을 지속적으로 운영하여 학생 개개인의 진로에 맞는 교과목을 개설함으로써 '2022 개정 교육과정' 및 '고교학점제'의 의미를 살릴 수 있는 시발점이 될 것"이라고 밝혔다.





춘천고등학교는 자율형 공립고 2.0 운영 학교로서 '학교 밖 교육', '고교-대학 학점 연계 사업'을 활용하고, 라이즈(RISE) 사업 및 대학별 사업과 연계하여 학생들의 다양한 진로 분야에 맞는 교과를 개설해 나갈 예정이다.





