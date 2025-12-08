경남기독교총연합회 제27회 정기총회 열려…김영암 목사 신임 대표회장에 선출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사단법인 경남기독교총연합회(경남기총)는 8일 오전 11시 진해구 경화교회에서 제27회 정기총회를 개최하고, 현 수석부회장인 김영암 목사(경화교회)를 제27대 신임 대표회장으로 선출했다.

이번 총회는 1부 예배와 2부 총회로 진행됐다.

예배는 김영암 수석부회장의 인도로 시작해, 최중락 장로(진해성광)의 기도와 신동진 목사(마산제일)의 성경봉독이 이어졌다.

경화교회 소향중창단은 '은혜를 받은 자여, 감사하세' 찬양을 통해 예배의 분위기를 더했다.

설교는 박석환 대표회장(소금과빛교회)이 맡아 '주가 쓰시겠다 하라'라는 제목으로 말씀을 전하며, "지역 교회가 함께 사명을 감당할 때 경남 복음화가 더욱 견고해진다"고 강조했다.

이어 벧엘새마을금고(이사장 양수호)의 300만 원 장학금 전달식과 소금과빛교회에 대한 감사패 증정이 진행됐다.

2부 총회에서는 ▲지난 회기 사업보고 ▲감사 및 회계 보고 ▲회칙 심의가 진행됐으며, 이어 차기 연합회를 이끌 신임 임원 선출이 이뤄졌다. 대표회장 박석환 목사는 회기 인계식에서 직접 회기를 전달하며 김영암 신임 대표회장에게 축하와 격려를 전했다.





취임 인사에서 김영암 신임 대표회장은 "경남 지역 복음화와 교회 간 연합의 강화를 위해 맡겨진 직분에 최선을 다하겠다"며 "지역 교회의 필요와 현장을 세밀하게 살피는 연합회가 되겠다"고 소감을 밝혔다.





영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr

