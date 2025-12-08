어린이 선호도 높은 문학 캐릭터는?…1위 '별주부전'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'한국문학작품 캐릭터 선호조사 결과' 발표



2027년 상반기 개관을 앞두고 국립한국문학관이 진행한 '한국문학작품 캐릭터 어린이 선호도' 온라인 설문조사에서 '별주부전'이 1위를 차지했다.

국립한국문학관 설문조사 홍보 이미지. 국립한국문학관 제공

이번 조사는 지난달 17일부터 30일까지 유치원생 및 초등학생 자녀를 둔 학부모 751명을 대상으로 실시됐다.

응답층은 30~40대 학부모(676명)가 90%에 달했으며, 자녀는 유치원생(269명)과 초등 1~2학년생(237명)이 70%가량을 차지했다. 응답자의 90% 이상이 자녀가 책과 이야기 콘텐츠에 흥미를 느끼며, 개관 시 자녀와 함께 방문할 의사가 있다고 답했다.

교과서 수록작과 아동문학상 수상작을 포함한 고전·현대 작품 20여 종을 보기로 제시한 선호도 조사 결과, '별주부전'(252명)이 1위를 차지했다. 뒤이어 '구름빵'(234명)이 2위에 올랐고, '흥부전'(232명), '홍길동전'(179명), '심청전'(170명) 등이 상위권에 올랐다.

캐릭터 활용 방안 조사에서 학부모들은 캐릭터가 단순히 귀여운 형태에 머무르기보다 작품의 서사를 반영한 교육적 가치 전달의 매개체로 발전하기를 바랐다. 콘텐츠 방식 선호도에서도 학부모들은 기존의 향유형 콘텐츠보다 자녀가 직접 참여하는 몰입·체험형 콘텐츠를 선호했으며, 디지털 기술과의 결합을 기대하는 응답이 많았다.





문정희 관장은 "문학 작품 속 캐릭터가 어린이의 상상과 일상 속 경험으로 이어질 수 있도록, 스토리 및 참여 중심의 콘텐츠를 지속적으로 개발하겠다"며 "이번 조사가 한국문학 기반 어린이 콘텐츠 확장에도 이바지할 것"이라고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

