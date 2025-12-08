애터미, 경북 산불 복구에 51억6천만 원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복합커뮤니티센터 3곳 조성·이동진료 서비스 강화



애터미가 경북 산불 피해 지역 주민들의 회복을 위해 51억6천만여 원을 투입하며 복구 지원 사업을 본격 추진한다.

애터미는 지난 3월 사회복지공동모금회에 기부한 100억 원 중 51억6000만여 원을 경북 산불 피해 지역 복구 지원에 사용한다고 8일 밝혔다.

이날 경북도청에서 열린 전달식에는 박한길 회장과 이철우 경북도지사, 전우헌 경북 사랑의열매 회장 등이 참석했다.

지원금은 공동체 회복과 의료 공백 해소에 집중된다. 영덕군·의성군·청송군 3곳에 생활·문화·교류 기능을 갖춘 복합커뮤니티센터가 조성된다. 총사업비는 32억6000만여 원이다.

의료지원에는 19억 원이 배정된다. 포항·김천·안동 의료원과 안동시가족지원센터에 이동진료버스 3대와 심리상담 차량 1대가 지원되며, 산불 피해 주민을 중심으로 검사·진료·약처방 등 이동 의료서비스가 제공된다.

차량은 경북 전역을 순회하며 필요 시 재난 현장에도 즉시 투입된다.

박한길 회장은 "피해 주민들이 하루빨리 일상을 회복하길 바란다"고 말했다.

이철우 지사는 "지역 재건에 큰 도움이 될 것"이라고 밝혔다.





한편 애터미는 지난 7월 48억4000만여 원을 산불 진화 과정 희생·부상자 위로지원금과 아동양육시설 긴급지원에 사용했으며, 남은 성금은 이번 복구 사업을 통해 순차적으로 집행할 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

