본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"수천개 정부사업 중 어디 지원할까"…산단공 '비즈모아'가 알려준다

이서희기자

입력2025.12.09 09:10

시계아이콘01분 31초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

지난해 출시 이후, 7만1985건 추천
AI 사업계획서 작성·금융 정책 서비스 탑재
2027년까지 산업단지 전역 적용 목표

매년 수천개씩 쏟아지는 정부 지원사업 가운데 어떤 것을, 어떻게 지원해야 하는지 손쉽게 알 수 있는 방법은 없을까. 한국산업단지공단이 지난해 12월 공개한 'KICXUP 비즈모아'는 흩어져 있는 정보를 살펴볼 시간과 인력이 부족한 기업들에 맞춤형 정부 사업을 추천해주는 인공지능(AI) 기반의 기업지원 플랫폼이다.

"수천개 정부사업 중 어디 지원할까"…산단공 '비즈모아'가 알려준다 한국산업단지공단 'KICXUP 비즈모아' 리플렛의 일부 모습. 산단공
AD

비즈모아는 업종·매출·인증·수출 여부 등 30여개 특성 데이터를 기반으로 기업의 성장 단계를 분석한다. 이를 토대로 정부·지자체·공공기관 등 400여개 기관에서 운영하는 수천건의 지원사업을 자동으로 추천해준다. 기업이 직접 찾아다녀야 했던 정보를 AI가 대신 찾아주는 체계를 구축한 것이다.


비즈모아는 출시 이후 꾸준히 데이터가 쌓이며 매칭 알고리즘의 정확성이 높아지고 있다는 게 산단공의 설명이다. 현재 비즈모아에는 5만2379건의 기업 데이터베이스(DB)와 26만6735건의 지원사업 데이터가 통합 구축돼있다. 이러한 흐름에 맞춰 서비스 이용자도 빠르게 늘고 있다. 올해 1월부터 11월까지 방문자 수는 총 1만3708명으로, 비즈모아를 통해 지원사업을 추천받은 사례는 7만1985건에 이른다.


올해 비즈모아는 AI 사업계획서 자동 작성 기능과 정책금융 서비스인 '비즈머니'를 적용하면서 지원사업 추천뿐 아니라 사업계획서 작성, 금융지원 정보 제공까지 한 번에 해결할 수 있는 'AI 기반 원스톱 플랫폼'으로 도약했다.


AI 사업계획서 기능은 보유 기술, 공고문 등을 입력하면 생성형 AI가 사업계획서의 초안을 자동으로 작성해 주는 서비스다. 기존에 2~3일씩 걸리던 작성 시간이 1일 이내로 줄어들면서 기업들로부터 "행정 부담이 줄었다"는 반응이 쏟아지고 있다. 정책금융 서비스 비즈머니는 기업의 신용지표·재무 데이터를 분석해 정책자금·대출한도·보증상품 등 다양한 금융지원 정보를 추천해주는 서비스다. 해당 서비스로 특히 10인 미만의 소상공인·영세기업의 자금조달 부담이 완화될 것으로 기대된다.

"수천개 정부사업 중 어디 지원할까"…산단공 '비즈모아'가 알려준다 한국산업단지공단이 지난 3일부터 5일까지 충북 청주 오스코에서 진행된 2025 정부혁신박람회에서 홍보 부스를 운영하고 있다. 산단공

비즈모아는 지난 3일부터 5일까지 충북 청주 오스코(OSCO)에서 열린 '대한민국 정부혁신 박람회' 공공 AI 혁신 분야 전시 사례로 선정돼 산업단지 기업지원의 디지털 혁신 모델을 선보였다. 비즈모아가 운영한 부스는 기업지원 자동 매칭, AI 기반 사업계획서 작성, 정책금융 추천 서비스 등 플랫폼의 주요 기능을 체험 중심으로 소개해 방문자들의 높은 관심을 받았다. 공공 AI 혁신 서비스뿐 아니라, 일반 국민까지 아우르는 개방형 기업지원 플랫폼으로서의 가능성을 보여줬다는 평가다.


산단공은 향후 비즈모아를 기업의 전주기를 아우르는 데이터 기반 플랫폼으로 양성하는 데 목표를 두고 있다. 단순한 정보 제공을 넘어 ▲지원사업 매칭 ▲AI 사업계획서 자동 작성 ▲정책금융 추천 ▲소상공인 전용 필터링 ▲UI·UX 개선 및 모바일 최적화 등의 기능을 하나로 묶어 데이터 기반 지원 인프라를 구축한다는 그림이다. 이를 통해 궁극적으로는 기업이 정보를 찾아 나서기 전, AI가 먼저 기업에 적합한 사업을 제안하는 방식으로 전반적인 기업 정책의 틀을 바꾸겠다는 구상이다.


산단공은 단기적으로는 내년까지 서비스를 운영하면서 얻은 현장 피드백과 데이터를 활용해 시스템을 한층 정교하게 개선하고, 데이터의 정확성과 일관성을 높일 계획이다. 이어 2027년에는 서비스 안정화 단계로 진입해 비즈모아를 산업단지 전역에 완전히 정착시킨다는 목표다.


이상훈 산단공 이사장은 "비즈모아는 산업단지 기업이 겪는 행정·금융·기술 지원의 분절 문제를 AI로 통합적으로 해결하려는 첫 시도"라며 "기업 활동에 실제 도움이 되는 서비스를 계속 확장해나가겠다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

[아시아경제·한국산업단지공단 공동기획]




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기