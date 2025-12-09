경총, 안전문화혁신대상 시상식 개최…KT·동방 '대상'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국경영자총협회(이하 경총)가 9일 서울 프레스센터에서 '제2회 안전문화혁신대상' 시상식을 개최했다. 경총은 중대재해를 효과적으로 예방하는 우수 사업장을 발굴·확산하기 위해 경영계 최초로 지난해 안전문화혁신대상을 제정했다.

이날 시상식에는 손경식 경총 회장을 비롯해 류현철 고용노동부 산업안전보건본부장(차관)과 김동명 한국노총 위원장 등이 함께해 수상기업 대표들을 축하했다.

올해는 대기업 부문에서 KT가 대상을, HD현대일렉트릭과 CJ ENM이 우수상을 받았다. 중견·중소기업 부문에서는 동방이 대상을, 경창산업이 우수상을 수상하는 등 총 5개 기업이 선정됐다.

대상을 수상한 KT는 경영진의 리더십 아래 국내·외 기준에 맞는 안전보건경영시스템을 구축하고 자체 개발한 안전문화 수준 측정 진단 프로그램을 통해 전사와 협력사에 실질적인 안전문화를 정착시키고 있다. 또 인공지능(AI) 기반 안전관리 시스템(All-in Safety) 운영으로 안전작업 허가와 기상 정보 기반 메시지 발송, 영상 모니터링 등 작업 전 과정의 위험을 실시간 예측하고 대응할 수 있도록 지원한다.

동방은 자체 개발한 현장 맞춤형 안전관리시스템을 도입해 작업계획서, 작업전안전회의(TBM) 일지, 장비 점검 등 필수 안전서류를 모바일 환경에서 손쉽게 작성·관리할 수 있는 전산체계를 구축했다. 매월 전 사업장의 안전·보건 활동과 이행 증빙을 일괄 취합·점검하며 현장의 안전의식도 지속해서 높여가고 있다.





손경식 경총 회장은 "안전 선진화를 이루려면 법률규제 강화나 사후처벌 중심에서 사업장 자율적 산재예방 활동을 통한 안전문화 혁신으로 패러다임이 전환돼야 한다"며 "경총은 수상기업의 우수사례를 산업 전반에 알려 더 많은 기업이 안전문화를 바탕으로 성장할 수 있도록 노력하겠다"라고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

