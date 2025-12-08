본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

GIST, AI가 구현한 포켓몬 국제대회서 준우승

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.08 17:51

시계아이콘01분 30초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

제한된 데이터에서 AI가 스스로 학습
AI 출발점에서 필요 부분만 미세 조정

GIST, AI가 구현한 포켓몬 국제대회서 준우승 '네 번째 레슨(4thLesson)' 팀. (왼쪽부터) GIST 석사과정 김경보·권은주·김유진·박상연 학생.
AD

광주과학기술원(GIST)은 AI융합학과 대학원생들로 구성된 '네 번째 레슨(4th Lesson)' 팀(석사과정 김경보·권은주·김유진·박상연 학생, 지도교수 김경중)이 세계 최고 권위의 인공지능(AI) 학회 '뉴립스(NeurIPS)'가 주관한 국제 AI 대회 '2025 포케에이전트 챌린지(PokeAgent Challenge)'에서 '대전(배틀링) 트랙: 포켓몬 1세대 규칙 부문' 준우승을 차지했다고 8일 밝혔다.


예선과 본선은 모두 온라인으로 진행됐으며, 최종 결과는 전날 미국 캘리포니아주 샌디에이고에서 열린 '뉴립스(NeurIPS) 2025 컨퍼런스'에서 발표됐다.


'포케에이전트 챌린지(PokeAgent Challenge)'는 포켓몬 게임의 배틀 방식(포켓몬 선택, 기술 사용, 교체 전략 등)을 그대로 구현한 환경에서 AI끼리 대결시키며, AI가 불확실한 상황에서 얼마나 똑똑하게 판단하고 전략을 세우는지를 평가하는 국제 대회다.


참가 팀들은 제한된 데이터와 계산 자원 안에서 자가 대전(Self-play)과 데이터 확장 전략을 활용해 모델을 학습시키고, 포켓몬 게임의 버전에 따라 달라지는 포켓몬 종류·기술·능력치 구조를 반영한 규칙에 맞춰 다양한 전략을 실험한다.


대회는 배틀링(Battling)과 스피드러닝(Speedrunning) 두 트랙으로 구성되며, 특히 배틀링 트랙은 상대 전략 예측, 장기 계획, 불완전 정보 대응 능력 등 AI의 종합적인 실력을 평가하는 핵심 종목이다.


GIST '네 번째 레슨' 팀은 한정된 자원 속에서도 성능을 극대화하기 위해, 이미 기본적인 능력을 학습해 둔 AI 모델을 출발점으로 삼아 필요한 부분만 추가로 학습시키는 미세 조정(Fine-tuning) 전략을 선택했다.


학습이 더 안정적으로 이뤄지도록 하기 위해 기존 방식 대신 AI가 스스로 더 효율적으로 배울 수 있게 돕는 '크론(Kron) 옵티마이저'라는 새로운 학습 기법을 도입했다.


또한, 시간이 지날수록 새로운 정보를 잘 익히지 못하는 '가소성 상실' 문제가 생기지 않도록 AID 기술을 적용해 학습 능력을 지속해서 유지하도록 했다.

GIST, AI가 구현한 포켓몬 국제대회서 준우승 PokeAgent Challenge 대회 결승전 장면.

미세 조정 전략이란 사전학습 모델을 기반으로 새로운 데이터나 특정 과제에 맞춰 추가 학습을 수행하는 방법이다. 이를 통해 제한된 데이터와 계산 자원 환경에서도 모델이 빠르게 적응하고 성능을 향상할 수 있으며, 처음부터 모델을 학습시키는 것보다 효율적이고 안정적인 학습이 가능하다.


'네 번째 레슨' 팀의 가장 큰 강점은 데이터를 스스로 확장하는 능력이다. 약 19만 개의 기본 데이터세트만으로는 전략을 충분히 학습시키기 어렵다고 판단하고, 규모가 다른 19종의 AI 모델을 서로 반복해서 겨루게 하는 자체 실험 환경을 구축해 대량의 추가 학습 데이터를 직접 만들어 냈다. 이를 통해 약 135만 개의 고품질 추가 데이터를 확보하며 모델의 전략적 완성도를 크게 높였다.


이번 성과는 단순히 게임 AI의 승률 향상을 넘어, 데이터가 적거나 불확실성이 높은 상황에서도 강화학습(AI가 시행착오를 통해 스스로 배우는 방식)이 효과적으로 작동하게 하는 방법론을 제시했다는 점에서 의미가 크다.


김경중 지도교수는 "학생들이 한정된 자원 속에서도 창의적 전략과 치밀한 실험 설계를 바탕으로 국제적인 성과를 이뤄냈다"며 "이번 준우승은 GIST AI융합학과의 연구·교육 수준이 세계적으로도 경쟁력을 갖추고 있음을 보여주는 결과다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김경보 학생은 "김경중 교수님의 열정적인 지도와 AI융합학과의 지원 덕분에 제한된 자원에서도 AI 모델을 효율적으로 최적화할 수 있는 기술적 가능성을 확인했다"며 "앞으로 이번 기술을 실제 산업 문제 해결에도 적용할 수 있도록 계속 연구하겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기