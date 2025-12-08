올해 전국 가금농장서 AI 7건 발생…정부 "방역관리 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 9월 파주 토종닭 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 처음 발생한 이후 현재까지 국내 가금농장에서 7건과 야생조류 13건이 발생함에 따라 정부가 방역관리를 강화했다.

고병원성 조류인플루엔자 중앙사고수습본부는 전 세계적으로 고병원성 조류인플루엔자 발생이 증가하면서 위험도가 높아짐에 따라 추가 발생 방지를 위해 방역관리를 강화했다고 8일 밝혔다.

현재까지 확인된 7개 가금 발생농장은 중간 역학조사 결과 기본적인 방역수칙을 준수하지 않은 것으로 확인됐다. 이에 중수본은 가축전염병 예방법령에 따라 관련 규정 위반 농가에 대해서는 과태료 등 행정처분과 살처분 보상금 감액 등을 적용할 계획이다.

이동식 농림축산식품부 방역정책국장은 "이번 동절기 고병원성 조류인플루엔자가 발생한 가금농장에 대한 역학조사 결과 대부분 농가가 기본적인 방역 수칙을 제대로 준수하지 않은 것으로 확인됐다"며 "이에 해당 지방정부는 관련 규정에 따라 엄정하게 처분하고 가금농가들이 경각심을 가지고 농장 방역에 만전을 기할 수 있도록 지도·교육해 달라"고 당부했다.

미국과 유럽에서는 올해 발생이 전년 같은 기간(1~11월)과 비교해 약 2배 정도 증가하였다. 특히 유럽과 미국은 9월 이후부터는 발생이 증가하는 양상이며, 인접국인 일본은 이번 동절기 현재까지 6건이 발생했다.

국내에서는 야생조류에서 처음으로 3개의 혈청형이 검출됐고, 가금농장에서는 2023~2024년 동절기 시즌과 동일한 2개의 혈청형이 이번에 확인됐다.





이 국장은 "과거 발생 상황을 보면 12월~1월에 고병원성 조류인플루엔자가 가장 많이 발생하는 만큼 가금농가에서는 '내 농장은 내가 지킨다'라는 마음가짐으로 소독과 장화 갈아 신기, 알 차량 농장 진입금지 등 기본적인 방역 수칙을 철저히 준수해 달라"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

