中 11월 수출 5.9% 깜짝 상승…대미무역은 감소

시장 전망치 4% 크게 상회
미·중 양국의 무역 전쟁이 휴전 중인 가운데 지난달 중국의 수출액이 시장 예상치를 웃도는 상승을 기록했다.
8일 중국 해관총서(관세청)에 따르면 중국의 11월 수출액은 3303억5000만달러로 전년 동기 대비 5.9% 증가했다. 이는 블룸버그가 집계한 시장 전망치 중간값 4%를 상회하는 규모다. 반면 지난달 중국의 수입은 2186억7000만달러로 전년 동기 대비 1.9% 늘어 시장 전망치 2.8%를 밑돌았다. 이로써 지난달 중국의 무역 흑자액은 1116억8000만달러를 기록하며 올해 1~11월 전체 무역 흑자액은 1조758억5000만달러가 됐다.
중국의 대미 무역은 수출입 모두 감소세가 커진 것으로 나타났다. 지난달 중국의 대미 수출은 337억8910만달러로 전년 동기 대비 28.6% 줄었다. 미국으로부터의 수입액 역시 100억5330만달러로 전년 동기 대비 19.1% 축소됐다. 올해 1~11월 전체를 보면 중국의 대미 수출액은 18.9%, 수입액은 13.2%, 총무역액은 17.5% 줄어들었다.
중국이 최대 무역 상대국인 미국과의 거래를 줄이면서도 수출액을 늘릴 수 있었던 것은 동남아시아와의 무역 규모가 커졌기 때문으로 풀이된다. 올해 1~11월 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 국가들에 대한 중국의 전체 수출액은 전년 대비 13.7% 증가했고, 특히 베트남(22.7%)과 태국(20.4%), 말레이시아(13.3%)를 중심으로 수출이 늘어났다.
중국의 올해 1~11월 수출을 품목별로 보면 자동차는 총 733만1000대 수출돼 전년 대비 25.7% 늘었으나 수출액은 16.7% 증가하는 데 그쳤다. 선박과 액정표시장치(LCD) 모듈 수출량은 각각 17.8%와 10.8% 늘었고, 비료 수출량도 46.4% 증가했다.
미·중 무역 분쟁에서 중국의 협상 카드가 된 희토류 수출량은 10월 4434.5톤에서 11월 5493.9톤으로 늘어났다고 중국 해관총서는 밝혔다. 1~11월 누적 수출량은 전년 대비 11.7%, 수출액은 0.1% 늘었다.
이승형 기자 trust@asiae.co.kr
