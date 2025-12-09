본문 바로가기
[기로의상장사]엑스큐어③나스닥 존폐 위기 '베스탠드'…실사주 정병창의 위험한 설계

장효원기자

입력2025.12.09 06:50

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

베스탠드, 자금조달 목적 위반해 엑스큐어 인수 논란
'원영식 오른팔' 기획…이홍헌 등과 주가조작 의혹도

[기로의상장사]엑스큐어③나스닥 존폐 위기 '베스탠드'…실사주 정병창의 위험한 설계
코스닥 상장사 엑스큐어의 사실상 최대주주가 된 미국 나스닥 상장사 베스탠드(Vestand, VSTD)가 나스닥 상장위원회로부터 규정 위반 통지를 받은 것으로 나타났다. 베스탠드가 올 3분기 보고서를 제출하지 않아서다. 또 베스탠드는 최근 조달한 자금을 공시된 사용목적과 다르게 엑스큐어 인수에 활용했다는 의혹도 받고 있다.


이처럼 불안한 회사가 엑스큐어를 인수하도록 구조를 설계한 인물은 원영식 오션인더블유 회장의 오른팔로 불리는 정병창씨로 알려졌다. 정씨는 구속된 가수 이승기 장인 이홍헌씨와 검찰수사관 출신 이모씨 등과 함께 지난해 하이퍼코퍼레이션이 엑스큐어를 인수했을 당시부터 엑스큐어에 관여했던 것으로 전해졌다.


9일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 엑스큐어는 최대주주인 에이아이마인드봇에쿼티의 최대주주가 기존 하이퍼코퍼레이션에서 베스탠드코리아로 변경됐다고 공시했다. 하이퍼코퍼레이션은 85억원에 에이아이마인드봇에쿼티 지분 89.32%를 양도했다. 에이아이마인드봇에쿼티는 엑스큐어 지분 22.93%를 보유하고 있다.


베스탠드코리아는 지난 9월 자본금 100만원으로 설립된 법인이다. 100% 최대주주는 김지원 베스탠드 대표다. 베스탠드는 미국에서 '요시하루 일본 라멘' 프랜차이즈를 운영하는 나스닥 상장사다. 전날 기준 시가총액은 98억원 규모다. 베스탠드는 지난 9월18일 홈페이지를 통해 베스탠드코리아가 완전 자회사라고 발표한 바 있다.


베스탠드는 올 3분기 보고서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하지 않아 지난 2일 나스닥 상장위원회로부터 규칙 위반 통지를 받았다. 베스탠드가 60일 이내에 나스닥에 규정 준수 회복 계획을 제출하지 않거나, 제출 서류를 나스닥이 승인하지 않을 경우 상장 유지 여부가 불투명해지는 상황이다.


앞서 지난 10월 말 베스탠드는 과거 3년간 재무제표가 잘못돼 정정해야 한다는 사실을 공개하기도 했다. 내부 계열사 간 대출, 이사회 승인 없이 발행된 증권, 약 70만달러에 달하는 허위 또는 부당 부채 등의 문제가 있다는 내용이다.


회계 부실 뿐 아니라 베스탠드 자체 재무구조도 열악하다. 지난해 말 기준 베스탠드의 총자산은 1760만달러(약 258억원)이고, 총부채는 1732만달러(약 254억원)였다. 높은 부채비율에 실적도 수년간 적자를 기록해 현금 마련이 힘든 상황이었다.


그런데도 엑스큐어 인수가 가능했던 것은 외부에서 수혈한 자금을 유용한 덕분이다. 베스탠드는 지난 1월과 9월 각각 유상증자와 전환사채(CB) 발행을 결정했다. 유상증자 목적은 운영자금 확보, CB 발행 목적은 미국 캘리포니아 내 부동산 투자였다. 하지만 베스탠드는 공시된 자금 사용 목적과 다르게 엑스큐어 인수에 이 자금 일부를 투입한 것으로 알려졌다.


복수의 관계자에 따르면 이 같은 구조를 만든 핵심 인물은 정병창씨다. 정씨는 2019년 가상자산거래소 빗썸의 감사를 맡았던 인물이다. 원영식 오션인더블유 회장과 '빗썸 실소유주'로 불리는 강종현씨를 연결한 것으로 알려졌다. 원 회장은 강종현씨의 주가조작에 가담한 혐의로 구속기소된 바 있다.


정씨는 지난해 9월 엑스큐어가 하이퍼코퍼레이션에 매각될 때부터 엑스큐어에 영향력을 행사하고 있었던 것으로 파악된다. 시장 관계자에 따르면 안은철 엑스큐어 대표도 정씨와 관련이 있는 인물이다. 정씨는 가수 이승기 장인 이홍헌씨, 검찰수사관 출신 이모씨와 이상석 하이퍼코퍼레이션 대표의 딜을 주선한 것으로 알려졌다.


그는 지난해 이씨 등이 엑스큐어 주식의 사기적부정거래, 시세조종 등 혐의로 구속될 당시 해외로 출국해 베스탠드에 접근했다. 이후 베스탠드의 경영권을 확보했고 엑스큐어를 인수하기 위한 구조를 계획한 것으로 파악된다. 실제 지난해 9월 선임된 서재효 엑스큐어 사외이사가 베스탠드의 감사위원회 의장을 맡는 등 지분 인수가 되기 전부터 두 회사는 밀접한 관계를 맺고 있었다.


이에 대해 엑스큐어와 베스탠드 등에 문의했지만 답변하지 않았다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

