광주 31사단 자리, ‘AI 국방 혁신’ 실험장 되나

광주 북구, 제2국방연구소 기반

연구·산학·기업 연계 로드맵 공개

광주 북구가 31사단 이전을 대비해 약 147만㎡ 규모 부지의 활용 구상을 공개한다.

북구는 9일 오전 11시 오치복합커뮤니티센터에서 '31사단 부지 활용 기본구상 수립 용역' 최종보고회를 열고 제2국방연구소 기반의 'AI 국방 혁신 클러스터' 조성안을 발표한다고 8일 밝혔다.

제 31보병사단. 송보현 기자

31사단은 70여년간 광주에 자리해왔으나 도시 확장으로 현재는 주거지역 중심에 위치해 군사작전과 훈련에 제약이 따른다는 지적이 이어졌다. 북구는 이를 지역 균형발전의 동력으로 삼기 위해 지난 3월 연구용역에 착수했다.

용역안은 현 부지를 제2국방연구소와 대학 허브, 기업 연구단지, 컨벤션센터 등 네 구역으로 구성하고, 광역교통망과 산학 협력 기반을 활용해 국내 유일의 'AI 국방 혁신 클러스터'로 조성하는 방안을 핵심으로 제시했다. 지하철과 고속도로 접근성, GIST·첨단산단과의 연계 등을 기반으로 발전 잠재력이 충분하다는 평가도 나왔다.

31사단 부지 활용 조감도. 북구 제공

글로벌 방위산업의 AI 기반 전환 흐름에 맞춰 지역 연구기관·기업과의 연계를 강화할 경우 국방 AI 실증과 기술개발을 선도하는 국가 거점 역할이 가능하다는 전망이다. 보고회에서는 물리적 인프라 구축, 기업 유치와 R&D 생태계 확립, 국방 AI 허브의 전국 확대 등 3단계 로드맵이 설명될 예정이다.





문인 구청장은 "제2국방연구소를 유치해 AI 특화 국방연구소로 발전시키면 첨단 방산기업 집적과 양질의 일자리 창출 등 지역경제에 큰 파급효과가 기대된다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

