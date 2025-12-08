본문 바로가기
안국역 창덕궁 뷰 '이노88타워' 새 주인 찾는다

최서윤기자

입력2025.12.08 15:45

TM 배포…내년초 LOI 접수
내년 상반기 거래 종결 예상

서울 안국역 인근에서 유네스코 세계문화유산을 정면으로 바라보는 프라임 오피스가 매물로 나왔다. 약 2년 동안 대규모 리노베이션을 거쳐 신축급 프리미엄 오피스로 재탄생한 안국역 이노88타워(INNO88 Tower, 옛 삼환빌딩)가 새 주인을 찾기 위해 본격적인 매각 절차에 들어갔다.


8일 부동산 업계에 따르면 매도자인 케펠자산운용은 삼정KPMG와 엔에이아이 코리아(NAI Korea)를 매각 주관사로 선정하고 잠재 투자자들을 대상으로 간략소개서(Teaser Memorandum·TM)를 배포하기 시작했다. 매각 측은 이달 초 본격적인 매각 절차에 돌입했으며 내년 상반기 딜 클로징(거래 종결)을 목표로 하고 있다.


안국역 창덕궁 뷰 '이노88타워' 새 주인 찾는다 서울 종로구 이노88 타워. 엔에이아이코리아
서울 종로구 운니동에 자리한 이노88타워는 지하 3층~지상 13층, 대지면적은 약 1537평, 연면적 약 1만2030평 규모 오피스 빌딩이다. 지난 6월 증축과 전면 리모델링을 마치고 신축급 수준으로 손질을 끝냈다.


지하 1층부터 지상 3층까지는 리테일 용도이고 지상 4층부터 13층까지는 오피스로 구성된다. 이번 공사를 통해 연면적 약 2500평을 증축했으며, 단일 층 기준 최대 전용면적 769평에 달하는 대형 평면(Large Plate)을 확보해 공간 효율성을 높였다.


고궁 조망권도 강점이다. 이노88타워에서는 유네스코 세계문화유산인 창덕궁, 종묘와 더불어 창경궁까지 조망할 수 있다. 문화재 보호 정책에 따라 주변 신규 개발이 제한되는 만큼 이 조망권은 대체가 어려운 자산으로 평가된다.


입지적으로는 지하철 3호선 안국역에서 도보 3분 거리에 위치해 종로와 광화문 등 도심업무지구(CBD) 접근성이 뛰어나다. 또한 북촌, 인사동, 익선동 등 서울의 주요 상권과 인접해 있어 저층부 리테일 공간의 활용도 역시 높을 것으로 전망된다. 매각 측은 이러한 입지적 강점과 쾌적한 업무 환경을 바탕으로 사옥을 찾는 대기업 및 외국계 기업의 관심이 높을 것으로 보고 있다.


현재 이 빌딩의 실질 임대수익(E.NOC)은 광화문·을지로 등 주요 업무지구와 유사한 수준인 것으로 알려졌다.


안국역 창덕궁 뷰 '이노88타워' 새 주인 찾는다 이노88 타워 로비. 엔에이아이코리아

매각 주관사 관계자는 "안국 권역의 우수한 입지와 이용 환경, 영구적인 고궁뷰는 향후 CBD 내에서 차별화된 프리미엄 가치 형성을 가능하게 할 전망"이라며 "고급스럽고 현대적인 업무 환경은 브랜드 가치와 업무 환경을 동시에 중시하는 기업 사옥 수요자에게 매우 매력적인 선택지가 될 것으로 보인다"고 말했다.


매각 절차는 이미 속도를 내고 있다. 매각 측은 이달 안에 잠재 투자자에게 TM과 비밀유지확약서(Confidentiality Agreement·CA) 배포를 마친 뒤 재무 자료 FIP(Financial Package)와 투자 안내서 IM을 순차적으로 제공할 계획이다. 내년 초에는 매입 의향서(LOI)를 접수하고 우선협상대상자를 선정한 뒤 양해각서(MOU) 체결과 본 실사·매매계약서(SPA) 체결 순으로 일정을 밟는다. 계획대로 흘러갈 경우 거래 종결 시점은 내년 상반기가 될 것으로 예상된다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

