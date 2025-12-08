광주시 “특별광역연합 골든타임 놓칠 수 없다”…전남에 결단 촉구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

규약안 의결·분담금 편성 완료…“행정적 준비 끝났다”

전남도, 규약안 상정 못하고 분담금 전액 삭감

“호남권 미래 위해 조속·책임 있는 결정 필요”

광주광역시는 8일 전남도가 '광주·전남 특별광역연합' 규약안을 도의회에 상정하지 못하고 운영 분담금 15억원을 예산안 심사 과정에서 전액 삭감한 데 대해 "호남권의 미래가 걸린 중대한 시기에 추진 동력을 약화하는 결과"라며 전향적 결단을 촉구했다.

지난 8월 27일 전남 나주시청 대회의실에서 '광주·전남 특별지특별광역연합 추진 선포식'이 열리고 있다. 사진 왼쪽부터 강기정 광주시장, 김경수 지방시대위원장, 김영록 전남지사. 광주시 제공·연합뉴스

광주시는 수도권 집중과 지방소멸 대응을 위해 특별광역연합을 최우선 과제로 추진해 왔다. 지난 10월 시의회에서 규약안을 의결했고, 운영 분담금 15억원을 내년도 예산안에 편성해 제도·재정적 준비를 마쳤다고 밝혔다. 반면 전라남도는 규약안 상정이 이뤄지지 않았고 예산안도 모두 삭감됐다.

광주시는 특별광역연합을 "광주·전남 공동 이익을 실현할 가장 실효성 있는 협력 장치"라고 규정했다. 광주~나주 광역철도 구축 등 공동사무는 지역 생활권을 하나로 묶고, AI 인프라·실증·인재양성, 인공태양 연구시설 연계 에너지산업, 군 공항 이전 후속조치 등 핵심 전략 분야에서 시너지를 낼 수 있다고 강조했다.

또 정부의 초광역 정책인 '5극 3특' 추진 흐름 속에서 "골든타임을 놓쳐서는 안 된다"며 전남도의 예산 삭감과 규약안 상정 보류가 호남권의 주도권 확보 기회를 잃게 할 수 있다고 우려했다.





광주시는 "정치적 이해를 넘어 양 시·도의 공동 이익을 최우선에 둔 결정을 해야 한다"며 전라남도에 규약안 및 예산안 처리에 대한 조속한 결정을 거듭 촉구했다. 이어 "굳건한 협력으로 상생 발전과 호남권 도약을 위해 모든 행정 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.





