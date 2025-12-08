양주시, 청소년 대상 '창업 트렌드·사례' 특강 개최…창업 지원 본격화

교육발전특구 스타트업 성장 지원센터
경기 양주시가 교육발전특구 사업의 하나로 청소년들의 창업 역량 강화를 위한 특강을 마련했다.
시는 지난 7일 양주교육지원센터 회의실(옥정동 드림타워 210호)에서 '리더를 꿈꾸는 사람들을 위한 창업 트렌드 및 사례' 특강을 열고 지역 청소년들에게 국내외 최신 창업 흐름과 실제 창업사례를 전달했다.
이번 특강은 '스타트업 성장 지원센터 운영' 추진과제의 첫 프로그램으로, 빠르게 변화하는 창업 환경 속에서 청소년들이 미래 진로를 탐색하고 창업에 대한 실질적 이해를 높일 수 있도록 기획했다.
강연은 ㈜핸드파트너스 김민정 대표가 맡아 국내외 창업 트렌드 분석, 청년 및 청소년 창업 성공사례, 창업 절차와 프로세스 등 실전 중심의 내용으로 진행했다.
김 대표는 ㈜골드아크 공동대표, 광운대학교 화학공학과 겸임교수(창업 강좌), 서울창업카페 은평불광점 센터장 등을 역임한 창업 전문가로, 현장에서 축적한 경험을 바탕으로 청소년들이 쉽게 이해할 수 있는 창업 전략을 제시했다.
시 관계자는 "청소년들이 새로운 가능성과 도전을 두려워하지 않고 미래를 스스로 설계할 수 있도록 돕는 것이 양주시 교육발전특구의 중요한 목표 중 하나"라며 "이번 특강이 청소년들이 혁신적 사고를 키우고 창의적인 꿈을 실현하는 데 도움이 되길 바라며, 앞으로도 양주시만의 특화된 청소년 창업지원 프로그램을 꾸준히 확대해 미래 인재를 육성하겠다"고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
시는 앞으로도 청소년 대상 지역산업연계 창업가정신 프로젝트, 사회적경제 창업교육 등 다양한 프로그램을 추진해 청소년의 지역창업 생태계 기반을 강화할 계획이다.
양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>