한-아세안센터, ‘제13차 아세안 연계성 포럼’ 12월 10일 개최한다

정진기자

입력2025.12.09 10:10

‘아세안 연계성 전략계획 2026-2035’ 6대 전략 분야별 이행 방향성과 한-아세안 협력에 대한 시사점 논의

한-아세안센터, ‘제13차 아세안 연계성 포럼’ 12월 10일 개최한다 ‘제13차 아세안 연계성 포럼’ 포스터
한-아세안센터(사무총장 김재신)가 오는 12월 10일 웨스틴 서울 파르나스 호텔 아틀라스 홀에서 '제13차 아세안 연계성 포럼'을 개최한다고 밝혔다. 동 포럼은 2013년부터 매년 센터가 개최하는 국내 유일의 아세안 연계성 관련 전문 포럼이다.


이번 포럼은 '아세안 연계성의 도약: 향후 10년을 위한 전략 행동계획'을 주제로, 올해 새롭게 채택된 '아세안 연계성 전략계획 2026-2035'의 주요 내용을 심도 있게 검토하고 이를 토대로 한-아세안 협력 추진 방향을 논의한다는 점에서 특별한 의의를 갖는다.


지난 5월 채택된 '아세안 연계성 전략계획(ASEAN Connectivity Strategic Plan) 2026-2035'은 역내 물리적·제도적·인적 연계성강화를 통한 아세안 공동체 비전 2045의 실현을 목표로, ▲지속가능한 인프라 ▲스마트·지속가능 도시개발 ▲디지털 혁신 ▲원활한 물류와 공급망 ▲효과적인 규제와 협력 ▲인적 교류 연계성 등 6대 전략 분야별 이행 방향성을 제시한다.


이번 포럼 개회식에서는 김재신 한-아세안센터 사무총장의 개회사를 시작으로, 이동기 대한민국 외교부 아세안국장의 환영사, 타니 상랏(Tanee Sangrat) 주한 태국 대사(한-아세안 대화조정국) 및 사라 알 바크리 데바다슨(Sarah Al Bakri Devadason) 주아세안 말레이시아 상주대표(아세안 연계성 조정위원회 의장)의 축사가 이어질 예정이다.


세션1에서는 '연계성 이음: 인도-태평양 협력 파트너십을 통한 권역 연계성 강화'라는 주제로 인도 태평양을 포함하는 역내 외 연계성 협력 제고 방안을 중점적으로 다룬다. 윌리엄 충(William Choong) 동남아시아연구소(ISEAS-Yusof Ishak Institute) 선임연구원이 좌장을 맡아 미-아세안 비즈니스 협의회, 난양공과대학교, 아세안 경제통합 분야 독립 컨설턴트, 옥스포드 이코노믹스 그리고 한국지능정보사회진흥원 소속 연사들이 참석해 한국, 미국, 중국, 일본, 호주 등 아세안 대화상대국들의 관점을 바탕으로 '인도-태평양에 대한 아세안의 관점(AOIP)' 이행 방향성을 논의할 예정이다.


세션2에서는 '정책에서 실행까지: 공급망 재편과 통합적 협력 체계 조성을 통한 회복력 있고 사람 중심적인 아세안 구축'이라는 주제로 역내 경제 협력 및 혁신 강화 방안을 다룬다. 살바도르 부반(Salvador Buban) 아세안·동아시아 경제연구소(ERIA) 선임 정책연구원이 좌장을 맡고, 아세안 사무국(ASEC), 대외경제정책연구원(KIEP), 랏크라방 킹몽쿳 공과대학(KMITL), 동남아시아교육장관기구 기술교육개발지역센터(SEAMEO TED) 전문가들이 연사로 참여해 아세안 연계성 전략계획상 6대 전략 분야에 포함된 규제, 공급망, 화물 운송, 노동·인재 이동성 관련 현황과 향후 정책 방향 및 협력 구상을 짚어볼 예정이다.


세션3에서는 '디지털 전환에서 지속가능성까지: 양대 전환을 통한 혁신적이고 역동적인 미래 구현'을 주제로, 아세안 디지털 경제 발전, 금융 통합, 기후 행동 및 지속 가능한 도시 개발을 촉진하기 위한 핵심 과제와 추진 방향을 심도 있게 조명한다. 황준석 서울대학교 글로벌 R&DB 센터장이 좌장을 맡으며, 테크 포 굿 인스티튜트(Tech For Good Institute), 아세안+3 거시경제조사기구(AMRO), 글로벌녹색성장기구(GGGI), 언스트앤영(EY) 경제자문팀 소속 전문가들이 연사로 참여할 예정이다.


한-아세안센터 김재신 사무총장은 "이번 포럼이 올해 5월 '아세안 연계성 전략계획 2026-2035' 채택 이후 향후 10년 간의 우선 협력 분야와 한-아세안 협력에 대한 시사점을 점검하고, 한국과 아세안이 더욱 회복력 있고 혁신적이며 역동적이고 사람 중심적인 아세안 공동체 실현에 기여할 수 있는 방안을 논의하는 장이 되기를 기대한다"고 전했다.


이번 포럼의 모든 세션은 한-아세안센터 공식 유튜브 채널 생중계를 통해 시청할 수 있다. 포럼에 대한 보다 자세한 내용은 아세안 연계성 포럼 홈페이지에서 확인할 수 있다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

