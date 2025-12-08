동의대 김보성 교수, 한국감성과학회 국제학술대회서 ‘포스터 최우수상’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“미디어 파사드 디자인·감성 평가 관계 규명”

동의대학교 기초교양학부 김보성 교수가 지난 12월 5~6일 제주대학교에서 열린 '2025년 한국감성과학회 국제학술대회(ICES 2025)'에서 포스터 발표 부문 최우수상을 받았다.

김보성 교수의 연구는 'Exploring the Relationship Between Design Evaluation and Emotional Evaluation of Media Facade Content at the Busan Modern and Contemporary History Museum' 제목으로, 부산근현대역사관 미디어 파사드 콘텐츠의 디자인 평가와 감성 평가 간 상관성을 분석한 연구다. 연구의 독창성과 학술적 완성도를 인정받아 이번 학술대회 포스터 부문 최고상에 선정됐다.

한국감성과학회는 1997년 창립된 국내 유일의 감성공학·감성연구 학회로, 학술지 '감성과학'(KCI 등재) 발행 및 연례 국내·국제 학술대회 개최 등을 통해 다학제적 감성연구를 선도하고 있다.





올해로 7회를 맞은 국제학술대회는 'Warm Intelligence: The Era of Emotionally-Aware AI'를 주제로 온·오프라인 병행 방식으로 진행됐으며, 한국·일본·대만·미국·인도 등지의 연구자들이 총 87편(구두 38편, 포스터 49편)의 연구 성과를 발표했다.

동의대 김보성 교수.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

