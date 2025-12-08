김포시, 2026년 국도비 9667억 확보…골드라인 증차·시민 안전망 집중 편성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김포시,1조7000억 2026년 예산안 제출

도시철도 증차부터 북부권 생활안전 지원까지

사회복지·교통 인프라 확대…시민 삶의 질 향상 집중

경기 김포시는 2026년도 살림살이를 위해 예산안 총 1조7734억원을 시의회에 제출했다. 이 중 국가 및 경기도로부터 확보한 국도비보조금과 시비 매칭사업은 1392건 9667억원으로 전체예산의 54.5%를 차지한다고 8일 밝혔다.

김포시청 전경. 김포시 제공

AD

세부적으로 국고보조사업은 775건 7868억원, 도비보조사업은 617건 1799억원이며, 이를 위해 국비 5255억원, 도비 1413억원을 확보하고 시비 2999억원을 대응 투자한다.

김포시는 2026년 본예산 편성 과정에서 시민 생활과 직결되는 현안을 중심으로 국비 확보 전략에 집중, 다양한 사업을 반영시켰다.

특히 사회복지 분야가 국도비보조사업의 67%로 가장 큰 비중을 차지하며, 시민 생활 여건 향상에 중점을 둔 편성으로 평가된다. 상하수도 9.6%, 교통·물류 7.6%, 농림해양수산 3.7% 등이 뒤를 이었다.

주요 사업으로는 ▲도시철도 전동차 증차 한시지원(총사업비 98억3000만원) ▲사우동 뉴빌리지 사업(총사업비 14억4000만원) ▲북한 대남방송 피해지역 주민 지원(14억3600만원) ▲반려공존 하천문화공간 조성(총사업비 10억원) ▲해·강안 경계철책철거사업(총사업비 17억4000만원) ▲포내지구 지표수보강개발사업(총사업비 25억원), ▲하성면 민북지역 마을 기반시설 환경개선사업(총사업비 15억원)이다.

시는 국비 확보를 통해 2026년 말까지 김포골드라인 전동차 5편성을 추가 제작·투입할 예정이다. 5편성을 증차할 경우 출·퇴근 시간대 배차시간은 2분 10초로 단축되고, 혼잡률도 낮아질 것으로 예상된다.

국토부 공모사업으로 선정되어 추진 중인 총 250억원 규모의 사우동 뉴빌리지 도시재생사업은 노후 주거지의 정주환경 개선을 위해 주택정비와 공동이용시설 및 생활 인프라 확충을 단계적으로 추진하여 주민들의 실생활이 크게 개선될 전망이다.

북한 대남방송 피해 지역 주민 지원은 대남방송으로 소음 피해를 입은 접경지역 주민을 지원하기 위해 신규 편성한 사업으로, 정부 지침에 따라 소음피해 수준별 차등 보상 방식으로 지원금을 지급할 계획이다.

경기도 공모사업으로 선정된 반려공존 하천문화공간 조성은 구래동 가마지천 일대에 반려동물 테마의 하천경관, 산책로, 휴게공간, 반려동물 놀이터 등을 조성하여 시민과 반려동물이 함께 누리는 생활밀착형 문화공간 마련, 새로운 반려생활을 접목한 하천문화를 창출할 것으로 기대된다.

한강 구간 경계철책 철거사업, 포내지구 지표수 보강개발사업, 민북지역 마을 기반시설 환경개선사업은 2026년 특수상황지역개발사업으로 선정된 신규 사업으로 김포시 북부권 균형발전을 위해 지속적으로 확보해 나가고 있다.

해·강안 경계철책 철거사업의 일환인 한강 구간 경계철책 철거사업은 군사적 이유로 수십 년간 접근이 제한되었던 한강변을 시민들에게 개방하고자 하는 사업으로, 시는 지난 10월 군(軍)과 백마도 개방 및 한강·염하 구간 철책 철거를 위한 합의각서를 체결하여 한강 철책(백마도~김포대교) 철거와 백마도의 친수공간 조성이 속도감 있게 추진될 예정이다.

포내지구 지표수 보강개발과 민북지역 마을 기반시설 환경개선 사업은 침수 피해가 잦은 월곶면 포내지구 내 원활한 배수 체계 구축과 하성면 배수로 정비 및 도로 재포장을 위한 사업으로 주민의 안전 확보와 재해예방에 큰 효과가 있을 것으로 기대된다.





AD

시는 앞으로 국·도비 재원 확보 체계를 더욱 강화하고 복지서비스 공급망 확충, 취약계층과 접경지역을 위한 맞춤형 생활SOC 확대, 생활복지와 교통복지의 동시 강화를 통해 시민 생활 안전망을 촘촘하게 다져 나갈 계획이다. 아울러 원도심과 농촌의 생활기반 개선, 미래교통 인프라 확충을 지속 추진하여 시민이 일상에서 체감할 수 있는 정주환경 조성에 힘쓸 방침이다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>