남양주시, '협회장기 탁구대회' 성료…생활체육 활성화 확인

남양주시, 동호인 400명 참여

생활체육 활성화·동호인 교류 확대의 장

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 7일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '제8회 남양주시협회장기 탁구대회'를 열어 동호인 400명이 참여한 가운데 경기를 진행했다.

남양주시가 지난 7일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '제8회 남양주시협회장기 탁구대회'를 열고 있다. 남양주시 제공

이번 대회는 시민 누구나 즐길 수 있는 탁구 종목의 참여 기회를 넓히고 생활체육을 활성화하기 위해 마련됐다. 시는 탁구가 접근성이 높은 종목인 만큼 탁구의 저변을 꾸준히 확대하고 있다.

대회에는 22개 클럽의 선수들이 참가했으며, 개회식은 대회사와 감사패 전달, 축사 순으로 진행된 뒤 개인전과 단체전 경기가 이어졌다. 행사장에는 △주광덕 시장 △이병길 도의원 △윤성현 남양주시체육회장 등이 참석해 선수들을 격려했다.

참가자들은 정확한 공격과 안정적인 수비를 바탕으로 열띤 경기를 펼쳤다. 현장은 응원 열기로 가득했고, 심판단은 규칙과 스포츠맨십을 중심으로 경기를 운영해 공정한 분위기를 유지했다.

주광덕 시장은 "탁구는 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 대표적인 생활체육으로, 시는 '1인 1 체육' 실현을 통해 시민 모두가 건강한 도시를 만들어 가겠다"고 말했다. 이어 "정약용 선생이 꿈꿨던 이상적 도시에 대한 상상이 시민 활동 속에서 실현되고 있으며, 시는 앞으로도 '상상더이상의 도시'로 도약하겠다"고 밝혔다.





윤성현 남양주시체육회장은 "탁구 동호인들의 높은 참여가 시 생활체육의 가능성을 보여준다"며 "체육회는 시민의 운동 참여 환경을 지속적으로 개선하겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

