본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

‘폐암 진단 1만배 정밀’… UNIST 창업기업, 美 텍사스서 55억원 펀딩

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.08 14:43

시계아이콘01분 34초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

교원창업 엑소디스커버리, 3년 402만달러 CPRIT 과제 선정

혈액 엑소좀 무손상 포집 기술… 암 추적·치료 모니터링 혁신

조기 발견이 곧 생존인 폐암, 이제 더 빠르고 정확하게 찾아낸다.


UNIST 창업기업이 미국에서 상용화 가능성을 인정받으며 해외 진출 성과를 거뒀다.


UNIST(총장 박종래) 바이오메디컬공학과 조윤경 교수 연구실이 개발한 엑소좀 무손상 포집 기술을 토대로 미국에 설립된 스타트업 엑소디스커버리 테크놀로지스가 텍사스주 암 예방 연구소(CPRIT) 지원 기업으로 선정됐다.

‘폐암 진단 1만배 정밀’… UNIST 창업기업, 美 텍사스서 55억원 펀딩 뉴욕 타임스퀘어 나스닥 타워에 게시된 엑소디스커버리(ExoDiscovery) 로고.
AD

엑소디스커버리 테크놀로지스는 비소세포폐암 조기 판별과 치료 과정 모니터링 기술을 중심으로 진행된 이번 평가에서 높은 경쟁력을 입증했다. 회사는 액체생검 기반 플랫폼 'EDM(ExoDiscovery Monitor)'을 개발 중이며, 향후 3년간 402만달러, 약 55억원 규모의 사업화 재원을 확보하게 됐다.


CPRIT은 미국 국립암연구소(NCI)에 이어 두 번째로 큰 암 연구기관이다. 올해 73개 프로젝트에 총 1억 5400만달러를 투입했으며, 엑소디스커버리는 텍사스 지역 진단·디바이스 분야 지원 기업 가운데 1위에 올랐다.


핵심 기술은 혈액 속 엑소좀이 손상되지 않도록 잡아내는 방식이다. 이는 암세포에서 분비된 엑소좀의 미세구조를 파괴하지 않아 정보 보존이 뛰어나고, 그만큼 진단 정확성도 높다.


초기 발병 추적부터 치료 반응 확인까지 이어지는 과정에서 민감도와 특이도가 균형 있게 확보된 점이 강점으로 꼽힌다. 이를 기반으로 한 'EDM' 시스템은 혈액 속 엑소좀에서 암 관련 유전신호를 실시간으로 읽어내는 구조로, 기존 순환 종양 DNA(ctDNA) 검사보다 최대 1만배 민감하다.


분석 결과도 하루 안에 받을 수 있어 항암제 선택과 반응 평가 속도가 크게 빨라진다. 비용 역시 메디케어 기준 기존 대비 약 80% 절감된다.


엑소디스커버리 테크놀로지스는 올해 텍사스주 시더파크시에 클리아(CLIA) 인증 검사소를 구축해 FDA 허가 전 단계에서도 진단 서비스를 제공할 수 있는 기반을 갖췄다. 초기 매출 창출이 가능한 구조를 마련한 셈이다.

‘폐암 진단 1만배 정밀’… UNIST 창업기업, 美 텍사스서 55억원 펀딩 엑소디스커버리(ExoDiscovery) 로고.

서비스를 바탕으로 고도화된 시약과 장비는 향후 FDA를 통해 의료기기 허가를 받아 국내외 검사소에서 이용할 수 있도록 할 예정이다.


회사는 CPRIT 지원을 바탕으로 향후 3년 동안 임상 적용, 자동화 장비 구축, 기술 고도화 등 전체 시스템 확장에 집중할 계획이다. 텍사스 주립대 의과대학과의 임상 협력, 현지 기업과의 공동 개발도 병행하며 암 이외 질환으로의 활용 범위 확대도 준비 중이다.


이 기업의 출발점은 2018년 설립된 엑소좀 전문기업 랩스피너다. 랩스피너는 2019년 조윤경 교수가 보유한 '랩온어디스크 기반 엑소좀 분리기술'을 이전받았고, 한 단계 끌어올린 진단기술 개발을 통해 미국에서의 사업화로 연결됐다.


개발 과정에는 과학기술정보통신부 강소연구개발특구 사업이 연속적으로 지원됐다. 랩스피너는 지난해 UNIST?UCSD(캘리포니아대 샌디에이고) 글로벌 기업가 육성(GEA, Global Entrepreneur Accelerator) 프로그램을 통해 미국 진출 전략을 정교화했다.


이후 매스 챌린지(Mass Challenge), 뉴욕대 엔터프라이즈 파운데이션 랩(NYU EFL), 바이오툴스(BioTools) 등 주요 엑셀러레이터 프로그램에서 높은 경쟁률을 뚫고 네트워크를 넓혔다. 이 성과를 바탕으로 올해 미국 법인을 설립해 본사를 현지로 옮겼다.


올 상반기에는 산업통상자원부 '소변 분석 기반 스마트 헬스케어 시스템 개발' 과제에 선정돼 향후 5년간 55억원을 지원받고 있다. 현재는 엑소좀산업협의회 이사기업으로 활동하며 세계 시장 확대에 속도를 내고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김영식 UNIST 산학협력단장은 "이번 선정은 UNIST 기술이 창업으로 이어지고, 다시 해외에서 성장하는 선순환을 보여주는 사례"라며 "강소특구 지원을 바탕으로 미국 공공 과제까지 진입하는 과정은 UNIST 창업기업의 성공적인 글로벌 진출 가능성을 입증한 것"이라고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기