"K-뷰티, 원주서 세계로" 원주 뷰티 페스티벌, K-뷰티 새 지평 열다

제8회 원주 국제 뷰티 페스티벌 성료

㈔국제뷰티건강산업연합회가 주관하고 강원특별자치도와 원주시가 후원한 '제8회 원주 국제 뷰티 페스티벌'이 지난 7일 치악체육관에서 개최됐다.

이번 페스티벌은 뷰티 전문가들의 기량을 겨루는 전문 경연 대회와 일반 시민들이 직접 참여하며 즐길 수 있는 다양한 체험 프로그램으로 구성됐다.

중국과 몽골 등 여러 나라의 뷰티 분야 종사자들이 원주를 찾았으며, 원주의 강점인 의료기기 산업과의 융합을 시도해 K-뷰티 산업의 새로운 발전 방향을 제시했다.

오전에는 전문 미용 경연, 뷰티 의료기기 체험 부스, 시민 참여형 체험 등을 통해 뷰티인과 시민 모두가 함께하는 축제 분위기가 조성됐다. 경연은 미용기기, 피부, 헤어, 네일 등 미용 전반에 걸쳐 진행됐으며, 대학생·일반인·전문 미용인 등 K-뷰티의 미래를 이끌 150여 명의 참가자들이 실력을 겨뤘다.

오후에는 개막식에 앞서 화려한 식전 공연이 펼쳐졌다. 뷰티 디바이스 테크 시연, 태권도 시범, 뷰티 갈라쇼 등이 분위기를 한층 고조시켰다.

특히 올해는 지역아동센터 아동들과 함께하는 키즈뷰티페이스 페인팅 대회가 열려 축제의 의미를 더했다. 체험 부스에서는 홈케어 미용기기, 화장품, 네일아트, 메이크업 등을 직접 경험할 수 있었고, 원주 지역 기업의 홍보 부스에서는 뷰티-의료 융합의 시너지 효과를 확인할 수 있었다.

이번 페스티벌은 미용 기술의 전문성 향상과 함께, 원주 지역 뷰티 산업 활성화와 K-뷰티의 글로벌 경쟁력 강화에도 기여한 것으로 평가됐다. 또한 관내 기업과 연계한 협력사업을 통해 지역 경제 발전에도 중요한 역할을 했다.





김문기 원주부시장은 "이번 페스티벌은 원주 뷰티 산업 발전의 중요한 도약대"라며 "시민과 함께 원주시 뷰티 문화 발전을 이끄는 계기가 됐길 바란다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

