전재수 장관 "유엔 해양총회 유치해 'K-해양강국' 실현"

뉴욕=권해영특파원

입력2025.12.08 14:40

전재수 해수부 장관, 뉴욕 특파원 간담회
"정부 외교 역량 총결집…한국 개최 가능성 100%"
부산시장 출마 가능성엔 "우선은 해양수도 인프라 완성"

전재수 해양수산부 장관이 2028년 유엔 해양총회(UNOC)의 한국 유치를 자신하며 한국을 'K-해양강국'으로 도약시키겠다는 의지를 드러냈다.


전재수 장관 "유엔 해양총회 유치해 'K-해양강국' 실현" 전재수 해양수산부 장관이 7일(현지시간) 뉴욕 맨해튼에서 열린 특파원 간담회에서 발언하고 있다. 뉴욕 특파원단 제공.
전 장관은 7일(현지시간) 뉴욕 맨해튼에서 열린 특파원 간담회에서 "유엔 해양총회 유치는 국정과제인 K-해양강국 건설에 포함된 내용으로, 이를 위해 정부가 외교 역량을 총결집하고 있다"고 밝혔다.


그는 "유엔 해양총회의 한국 개최 가능성을 100%로 보고 있다"며 "(이재명) 대통령이 9월 유엔총회에서 이미 의사를 전달했고, 우리도 열심히 준비하고 있어 독보적 위치에 있다"고 강조했다.


유엔 해양총회는 193개 유엔 회원국과 유엔 산하 국제기구가 참석해 지속가능발전목표 달성과 해양위기 극복 방안을 논의하는 국제회의다. 2017년 스웨덴·피지, 2022년 포르투갈·케냐, 2025년 프랑스·코스타리카에 이어 2028년에는 한국과 칠레가 공동 유치를 추진하고 있다.


전 장관은 "선진국과 개발도상국이 공동 개최하는 관례에 따라 한국은 첫 자유무역협정(FTA) 체결국인 칠레와 함께 유치를 준비하고 있다"고 설명했다. 또 칠레는 자국 해양의 40%를 해양 보호구역으로 운영할 만큼 모범적 사례를 갖춘 국가로 평가받는다. 유엔은 2030년까지 전 세계 해양의 30%를 보호구역으로 지정할 계획이다.


전 장관은 "지난주 영국 런던에서 열린 국제해사기구(IMO) 총회에서 한국이 최상위 그룹인 A그룹(해운국)에 압도적 지지로 13회 연속 선출됐다"며 "유엔 해양총회까지 연이어 유치하게 되면 한국이 명실상부한 해양 강국이자 해양 의제를 주도하는 선진국으로 자리매김하게 된다"고 강조했다. 이어 "유엔 해양총회는 1만5000명 정도가 참석하는 만큼 국가적·경제적 파급효과도 상당하다"고 덧붙였다.


2028년 유엔 해양총회 개최지는 8일 유엔총회에서 결의안 채택을 통해 확정된다. 한국과 칠레의 공동 개최는 유엔해양특사와 사전 조율돼 있어 사실상 확정 단계에 접어든 상태다.


전 장관은 유엔 해양총회 유치 확정 이후 국내 개최지 선정과 관련해 "가장 성공적인 개최가 가능한 도시를 경쟁 공모 방식으로 결정할 것"이라고 설명했다.


아울러 그는 해수부가 8일부터 부산 이전을 본격적으로 시작했다며, "지난달 국회를 통과한 해양수산부 부산 이전 지원 특별법이 부산을 '해양수도'로 명문화해 해양수도로서 부산의 법적 지위가 더욱 공고해졌다"고 평가했다.


한편 내년 6월 지방선거에서 부산시장 출마 여부와 관련한 질문에 전 장관은 즉답을 피하면서도 "어떤 장관이 오고 어떤 정권이 들어서더라도 부산의 해양수도 인프라를 돌이킬 수 없는 수준으로 만드는 것이 내가 할 일"이라고 말했다. 그는 "성과를 내고 할 일을 하는 데 집중해야지 선거를 염두에 두기 시작하면 안 된다"면서도 "부산에 해수부와 공공기관을 이전하고 민간기업까지 최대한 유치해 되돌릴 수 없는 수준으로 만들겠다"고 강조했다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

