가천대, 국제교류 프로그램통해 308명 해외 파견

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가천대학교가 올해 겨울방학부터 내년 상반기까지 해외파견 프로그램을 통해 총 18개국 47개 대학에 308명의 학생을 파견한다.

가천대는 먼저 이번 겨울방학 동안 하와이 호놀룰루의 하와이가천글로벌센터에 단기어학연수 프로그램(Hawaii Gachon Elite Course) 참가 학생 72명을 보낸다. 파견 학생들은 오는 12월 마지막 주부터 두 차례에 걸쳐 파견되며, 하와이주립대학교 및 하와이가천글로벌센터에서 진행되는 현지 문화 체험과 어학연수를 통해 글로벌 역량을 키운다.

가천대는 일본 리츠메이칸대학교, 중국 북경어언대학교, 대만 명전대학교, 미국 캘리포니아대학교 어바인, 영국 리즈대학교, 호주 그리피스대학교 등에 단기해외수업 참가자 62명을 파견한다.

가천대는 '글로벌 인재 양성'을 중요한 교육 목표로 삼고, 전 세계 유수 대학들과의 활발한 교류를 통해 다양한 해외파견프로그램을 운영하고 있다.

가천대학교가 지난 4일 '2025 하반기 해외파견프로그램 장학증서 수여식'을 개최했다. 학생들이 기념사진을 찍고 있다. 가천대학교 제공

AD

가천대는 내년 상반기에는 교환·방문학생으로 총 134명을 파견한다.

파견 대학은 미국 서던캘리포니아대학교, 이탈리아 사피엔자대학교, 영국 리즈대학교 등 QS 세계대학랭킹 250위 이내 주요 대학이다.

하와이 장기어학연수생(Hawaii Gachon premium Course)도 40명을 파견할 계획이다.

현재 가천대는 미국·유럽·아시아 등 전 세계 312개 해외 대학과 교류 협정을 맺고 폭넓은 해외파견 프로그램을 운영 중이다.





AD

가천대는 파견 프로그램에 따라 최대 600만원의 장학금을 지원하고 있으며, 파견 대학에서 취득한 학점은 본교 학점으로 인정한다. 학생 선발은 학점·영어 성적·국제화 프로그램 참여 실적 등을 반영한 1차 서류심사와 2차 심층 인성·영어 면접을 거쳐 최종 확정됐다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>