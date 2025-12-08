경북장애인체육회, 출자·출연기관 23곳 중 종합청렴도 최우수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북도는 8일 도청 다목적홀에서 '2025년 경상북도 출자출연·보조기관 등 종합청렴도 평가' 우수기관에 대한 시상식을 개최했다.

종합청렴도 평가는 2021년부터 산하 공공기관을 대상으로 기관별 청렴 수준을 파악하고 부패 유발 요인에 대한 진단과 개선을 목표로 시행하고 있다.

경북도 출자출연 기관 중 종합청렴도에서 좋은 성적을 거둔 공공기관 관계자들이 시상식을 끝내고 한자리메 오며 기념촬영을 하고 있다.

평가는 외부체감도, 내부체감도, 청렴노력도, 부패 실태 평가에 관한 결과를 합산해 종합 점수에 따라 1등급에서 5등급까지 부여하는 방식으로 진행한다.

이날 시상식은 경북도 산하 23개 출자출연·보조기관 등에 대한 종합청렴도 평가 결과를 바탕으로 1등급과 2등급을 달성한 기관 중 상위 9개 기관을 선정해 최우수 1개 기관, 우수 1개 기관, 장려 7개 기관 등으로 나누어 시상했다.

최우수 기관으로 선정된 경북장애인체육회는 종합청렴도 1등급을 달성했으며, 내부청렴도 1등급, 외부청렴도 2등급, 청렴노력도 2등급으로 평가지표 전 분야에서 높은 점수를 받았다.

우수 기관은 뒤이어 종합청렴도 1등급을 받은 경북교통문화연수원이 선정됐으며, 경북테크노파크, 경북문화관광공사, 경북농식품유통교육진흥원, 경북경제진흥원, 경북여성정책개발원, 경북연구원, 경북인재평생교육재단 등 종합청렴도 2등급을 받은 7개 기관은 장려 기관으로 선정됐다.

2021년 출자 출연기관 등에 대한 청렴도 평가를 도입한 이래 종합청렴도 점수는 지속적으로 상승하는 결과를 나타내고 있으며, 이는 경북도 산하 공공기관에 청렴 문화가 정착되고 있음을 보여준다.





김학홍 경북도 행정부지사는 "출자 출연기관의 청렴 문화 조성을 위한 노력이 경북도 청렴도 향상의 밑거름이 되고 있다"며 "기관에 대한 신뢰의 바탕은 청렴이며, 이를 위한 지속적 관심과 노력을 기울여 달라"고 당부했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

