용인시, 산업안전協과 중대재해 예방 업무협약

안전교육·재해예방 역량 강화 지원…공동 캠페인도 추진
경기도 용인시는 8일 시청 접견실에서 대한산업안전협회와 '중대재해 예방과 안전문화 확산을 위한 업무협약'을 맺었다.
대한산업안전협회는 안전진단, 인증, 교육 등 안전관리 분야에서 핵심적인 역할을 하는 종합컨설팅 기관이다. 협약식에는 이상일 용인시장과 임무송 대한산업안전협회 회장 및 관계자 등이 참석했다.
양 기관은 이번 협약으로 ▲중대재해 예방을 위한 자문 ▲안전교육과 재해예방 역량 강화 지원 ▲시민 안전을 위한 안전점검 지원 ▲건설안전과 시설 안전에 관한 자문 ▲안전문화 확산을 위한 공동 캠페인 등을 추진하기로 했다.
시는 협약을 계기로 안전관리 체계를 고도화하고 공무원과 현장 종사자들의 안전 역량을 강화해 시민이 체감하는 안전 수준을 한층 더 높일 계획이다.
임 회장은 '용인이 다른 지역의 모범이 되는 안전의 새로운 모델로 자리 잡을 수 있도록 그 여정에 협회가 함께하겠다"고 했다.
지금 뜨는 뉴스
이 시장은 "협약을 계기로 협회가 가진 경험과 노하우를 시정에 접목해 용인시가 시민 안전 분야에서 선도적인 도시로 발전할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>