맘다니 "美이민자들, 불법 단속 거부할 권리 있어"

조란 맘다니 뉴욕시장 당선인이 7일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 올린 영상에서 "당신의 권리를 안다면(know your rights) 이민세관단속국(ICE)에 맞설 수 있다"고 말하고 있다. 맘다니 X

뉴욕 차이나타운에서 벌어진 이민 단속 후 반대 여론이 거세진 가운데 조란 맘다니 뉴욕시장 당선인이 미국 내 이민자들이 당국의 불법 이민 단속을 거부할 권리가 있다고 주장했다.

맘다니 당선인은 7일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 올린 영상에서 "이민자들이 자신의 권리를 제대로 안다면, 이민세관단속국(ICE)의 단속에 맞설 수 있다"며 이같이 말했다고 ABC방송, AP통신 등이 전했다.

맘다니 당선인은 "ICE 요원들은 법원이 발부한 영장 없이 집이나 학교, 직장 등 사적인 공간에 들어갈 수 없으며, 이민자들은 이를 거부할 수 있다"고 강조했다. 또 이민자들은 묵비권을 행사할 수 있으며, 단속 현장을 방해하지 않는 범위 내에서 이를 촬영할 수도 있다고 덧붙였다.

그는 "ICE는 법적으로 당신에게 (권리가 없다고) 거짓말을 할 수 있지만, 당신은 발언을 거부할 권리가 있다"며 구금된 상태에서도 스스로 권리를 확인하고 당국의 답변을 반복해서 요구할 수 있다고 강조했다.

이어 "뉴욕은 언제나 이민자를 환영한다"며 "나는 이민자 형제자매들을 보호하고 지원하고, 그들의 존재를 존중하기 위해 매일 싸우겠다"고 밝혔다.

맘다니 당선인의 이런 발언은 최근 미 연방정부의 불법이민자 단속 기관인 ICE가 뉴욕 차이나타운 캐널 스트리트에서 이민자 단속을 시도해 반대 시위가 벌어진 지 일주일 만에 나왔다.

30대 진보 정치인이자 인도계 무슬림인 맘다니는 지난달 뉴욕시장에 당선되는 파란을 일으켰다. 무슬림 출신이 당선된 것은 이번이 처음으로, 그는 1월 1일 시장으로 취임할 예정이다.





맘다니 당선인은 최근 설전을 지속해 온 도널드 트럼프 미국 대통령과 백악관 집무실에서 만남을 가지며 화제를 모으기도 했다. 이민자 정책 등 핵심 사안을 두고 공개적으로 대립각을 세워 온 두 사람은 예상 외의 '브로맨스'를 연출하기도 했다. 트럼프 2기 행정부는 출범 이후 연방 이민 단속 작전을 강행 중이다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

