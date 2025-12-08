강원도, 매진 행렬 강릉·동해선 KTX 연내 증편 추진…수요 대응 필요

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도, 강릉선·동해선 KTX-이음 증편 건의

연간 최대 655만명 수용 기대

동해선 ITX로 5시간 소요

강릉~삼척 고속화 철도 완공 전까지 필수 증편 사업

강원특별자치도(도지사 김진태)는 개통 이후 인기 노선으로 자리 잡은 강릉선과 동해선의 KTX-이음 증편을 위해 국토교통부와 한국철도공사(코레일)에 적극 건의하고 있으며, 연내 증편 추진을 목표로 협의를 진행 중이라고 8일 밝혔다.

강릉선 KTX는 2017년 12월 개통 이후 서울에서 강릉·동해까지를 연결하는 동해안권 핵심 고속철도로 자리매김했으며, 현재 평일 왕복 20회, 주말 왕복 30회를 운행하고 있다. 일평균 1만6600명 수준이며, 연간 600만명이 이용하는 등 전국 단위 관광 수요를 견인하고 있다.

특히 개통 첫해인 2018년 470만명에서 현재 600만명으로 6년간 약 30% 증가했음에도 운행 횟수는 개통 초기 대비 약 15% 증가에 그쳐 수요 증가에 비해 열차 공급이 충분히 확대되지 못한 상황이다. 이로 인해 관광객과 지역 주민 모두 열차표 확보에 큰 어려움을 겪고 있는 실정이다.

이에 도는 연내 KTX-이음 왕복 각 2회 추가 투입을 지속적으로 건의 중이며 증편이 이루어질 경우 하루 최대 1500명을 더 수용할 수 있게 된다. 이를 통해 일평균 1만8100명까지 이용이 가능하고 연간 655만 명 규모의 이용객이 예상된다.

2025년 1월 개통된 동해선은 개통 이후 9월 말 누적 이용객이 150만명을 돌파, 개통한 6개 신규 노선 중 가장 높은 인기를 끌고 있으며, 상반기 기준으로 하루 평균 5500명이 이용하는 등 강원도와 경상도를 잇는 핵심 교통축으로 자리잡고 있다.

그러나 ITX-마음 (150㎞/h) 강릉~부전 간 5시간의 긴 소요 시간과 매표의 어려움이 지속되고 있어 속도성 개선 등 고속 열차 투입의 필요성이 꾸준히 제기되고 있는 상황이다.

도는 KTX-이음 왕복 2회 신규 투입을 건의 중이며, 이와 동시에 삼척~강릉고속화 철도의 당위성을 강조하고 있다. 현재 삼척~강릉 고속화 철도는 예비타당성 조사가 진행 중이며, 내년도 국비 예산에는 10억원이 반영된 상태다.

동해선 KTX 이음이 신규로 투입될 경우 부전에서 강릉까지 왕복 2회 운행 시 소요시간이 5시간에서 3시간 50분으로 단축되며 일평균 7100명, 연간 255만명 규모의 이용객 증가가 예상된다.





김진태 도지사는 "강릉선과 동해선 모두 예매가 어려운 인기 노선으로 증편을 추진하고 있다"며 "특히 동해선에 KTX 신규 투입은 강릉~삼척 고속화 철도사업이 완성되기전까지 꼭 필요한 사업"이라며 중요성을 강조했다.





