영남대 이영순 명예교수, 발전기금 또 2000만원 기부…누적 기탁금액 1억5000만원

1977년 영남대학교 음악대학에 부임해 30년간 교육과 연구에 헌신한 이영순 명예교수는 지난 11월 28일 발전기금 2000만원을 학교에 전달했다고 8일 밝혔다. 이 교수는 재직 시절부터 퇴임 이후까지 장기간에 걸쳐 꾸준히 기부를 이어오고 있으며, 지금까지 대학에 기탁한 총액은 1억5000여만원에 달한다.

이영순 명예교수는 "대학을 떠난지 오래됐지만, 명예교수로서 여전히 대학 발전을 위해 할 일이 있다고 생각했다. 평생 영남대에서 많은 것을 배우고 얻었기에 지금은 돌려드릴 때라고 생각한다"며, "저뿐 아니라 퇴직하신 모든 교수님들도 같은 마음일 것이다. 대학이 지금보다 더 도약하기 위해, 구성원 모두가 한마음으로 힘을 모아주길 바란다"고 했다.

지난 5월, 제자들과 함께 '이영순 명예교수와 함께하는 더 오랜 향기로 남아' 음악회를 천마아트센터에서 개최했다.(무대 가운데 꽃다발을 들고있는 이영순 교수)

최외출 총장은 "대학의 미래는 결코 혼자 만들어지는 것이 아니며, 이영순 교수님처럼 곳곳에서 대학을 지지해주시는 분들의 응원이 큰 힘이 된다"면서 "이 교수님이 기탁해주신 소중한 발전기금으로 인류사회 공헌하는 인재를 양성할 수 있도록 최선을 다하겠다. 앞으로도 많은 응원 부탁드린다. 이영순 교수님의 건강을 기원드린다"고 했다.





서울대학교 성악과를 졸업하고 미네소타주립대학교에서 석사학위를 취득한 이영순 명예교수는 영남대 재직 동안 음악대학장을 역임하며 후학 양성에 힘써왔다. 또한 국제성악교육자협회(International Association of Teachers of Singing) 한국지부를 설립하고 초대회장을 맡아 국내 성악 교육의 발전에도 크게 기여했다. 2021년에는 발전기부자 최고 예우 프로그램인 '천마아너스'에 선정됐으며, 2025년 5월에는 제자들과 함께 '이영순 명예교수와 함께하는 더 오랜 향기로 남아' 음악회를 천마아트센터에서 성황리에 개최하며 깊은 감동을 전했다.





