경기도, 특성화고 반도체 나노인력 25명 배출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 올해 특성화고등학교 3학년생을 대상으로 진행한 나노기술 인력양성사업을 통해 25명의 수료생을 배출했다.

나노기술 인력양성산업은 산업부가 시행하고 경기도와 경기도교육청이 지원하는 사업이다. 경기도 8일 한국나노기술원에서 하반기 수료식을 개최했다.

올해는 앰코테크놀로지코리아 주식회사와 협력해 교육과 채용을 연계한 방식으로 운영됐다. 이 중 19명의 수료생은 고등학교 졸업 후 내년 1월 앰코테크놀로지코리아 정규직 사원으로 채용된다.

지난 9월부터 450시간의 교육과정을 이수한 25명의 교육생은 중도 포기자 없이 전원 수료했다. 성적이 우수한 전호정 학생(삼일공업고등학교), 오유진 학생(한봄고등학교 시각디자인과)은 경기도지사상을 받았다.

경기지역 특성화고등학교 3학년생들이 경기도가 진행한 나노기술 인력양성사업에 참여해 수업을 듣고 있다. 경기도 제공

AD

박민경 경기도 반도체산업과장은 "도내 중소·중견기업에는 현장 중심형 전문 기술인력을 공급하고 학생들에게는 진로 선택의 기회와 안정적인 일자리를 제공해 청년 고용 확대와 도내 반도체 산업 발전에 기여할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





AD

도내 청년 일자리 창출과 중소기업 현장 기술인력 지원을 목적으로 2013년부터 추진한 이 사업은 한국나노기술원이 보유한 첨단설비·장비와 전문 인력을 활용해 반도체 공정·장비 분야 기술인력을 양성하는 프로그램이다. 지금까지 760여 명의 반도체 기술 인력을 배출했으며 89% 이상의 수료생이 도내 중소·중견기업에 취업했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>