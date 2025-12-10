본문 바로가기
[100세시대 재테크]엔캐리 청산 가능성, 글로벌 금융시장 최대 리스크

유현석기자

입력2025.12.10 09:00

연말 연초 글로벌 금융시장에서 가장 큰 리스크는 '엔캐리 트레이드' 청산 가능성일 것이다. 발생 확률이 높지 않더라도 글로벌 금융시장에 주는 충격이 큰 만큼 세심한 주의가 필요하다.


엔캐리 트레이드는 낮은 금리의 엔화를 빌려 고수익 자산에 투자하는 전략이다. 그러나 투자 심리가 흔들리는 순간 폭발적 청산이 일어난다. 1998년 롱 텀 캐피탈 메니지먼트(LTCM) 사태, 2008년 금융위기, 2011년 동일본 대지진, 2015~16년 중국 경기 둔화, 2020년 코로나 초기 등 금융시장을 뒤흔든 거의 모든 순간에 엔화 급등과 엔캐리 청산이 동반되었다는 사실은 이를 잘 보여준다.


최근 거시경제 환경이 과거 청산 국면과 유사한 조건을 갖춰가고 있다. 일본은행(BOJ)은 20년 이상 이어진 디플레이션 탈출을 선언하며 금리 정상화 단계에 진입했다. 2016년에서 2023년까지 마이너스였던 기준금리가 2024년부터는 플러스로 올라섰다. BOJ는 이달 18~19일 통화정책회의에서 기준금리를 0.50%에서 0.75%로 인상할 확률이 높고, 금리 인상 추세는 2026년에도 이어질 전망이다. 2026년 춘투 임금 인상률이 3%를 넘는다면 BOJ는 금리를 예상보다 빠르게 올릴 수 있다. 일본 금리 상승은 단순한 일본의 통화정책 변화에 그치지 않는다. 이는 곧 엔캐리 트레이드의 '수익률 기반'을 근본적으로 악화시키는 구조적 변화다. 미국 연방준비제도가 기준금리를 인하하면 미일 금리차가 더 줄고, 이는 엔캐리 붕괴의 전형적 트리거가 될 것이다.


청산이 시작되면 글로벌 금융시장은 연쇄 반응을 겪는다. 첫 번째 반응은 엔화 급등이다. 엔화는 위험회피 상황에서 세계에서 가장 빠르게 강세를 보이는 통화다. 캐리 투자자들은 빌린 엔화를 다시 사들이며 포지션을 청산한다. 이는 숏커버링을 촉발하며 엔화의 추가 강세를 불러온다. 엔화 강세는 다시 투자자 심리를 더욱 위축시키며 본격적인 글로벌 차원의 금융시장 불안을 초래한다.


두 번째 반응은 신흥국 자산의 동반 약세다. 엔캐리 자금은 신흥국 주식과 채권, 원자재, 고위험 투자자산에 폭넓게 들어가 있다. 따라서 청산이 시작되면 신흥국 시장이 가장 취약한 고리로 작동한다. 외국인 자금 이탈이 가속화 하는 가운데 신흥국의 통화 약세·주가 급락·채권금리 상승이 동시에 나타난다. 한국이나 대만과 같이 수출 의존도가 높은 시장은 상대적으로 충격을 크게 받을 수 있다.


세 번째는 채권 및 글로벌 유동성 시장의 경색이다. 안전자산 선호가 강화되면 미국 국채금리는 하락하지만, 기업 크레딧 스프레드는 확대된다. 달러·엔화 조달 비용도 급등한다. 이는 레버리지 포지션이 많은 헤지펀드·CTA(추세추종 펀드)에서 디레버리징을 가속하며 위험 프리미엄 상승을 불러온다.


그렇다면 투자자는 어떤 신호를 봐야 할까? 엔캐리 청산에는 몇 개의 '조기 경보지표'가 존재한다. 첫째, 엔화 강세 속도다. 하루 2~3% 정도의 엔 급등은 캐리 청산의 신호로 해석해도 좋다. 둘째, 일본 시장금리 상승과 BOJ의 정책 변화 시사다. 최근 일본의 10년 국채수익률이 1.95%로 2007년 이후 최고치를 기록했다. 이는 구조적 캐리 수익률을 훼손하는 직접적 요인이다. 셋째, 글로벌 위험지표(VIX·CDS 등)의 급등이다. 넷째, 신흥국 통화 급락이다. 이는 캐리 자금의 빠른 철수를 의미한다. 다섯째, 엔화 순숏 포지션 데이터다. 순숏이 과도한 상태에서 엔화가 움직이면 반대 방향으로의 폭발적 포지션 해소가 일어난다.


다카이치 사나에 총리 취임 이후 엔화 가치 하락과 더불어 엔캐리 트레이드가 더 확대되었다. 그러나 일본 금리 정상화, 미국과 일본의 금리차 축소, 인공지능(AI) 투자 거품 논쟁, 달러 유동성 불안, 중국 경기 둔화 등이 맞물리며 엔캐리 청산 가능성이 구조적으로 높아지고 있다. 과거 사례가 보여주듯, 엔캐리 청산은 단순한 외환 이벤트가 아니라 세계 금융시장 전반을 흔드는 큰 파동이다. 청산 예고 신호들을 면밀하게 관찰하면서 우선은 위기관리를 하고, 그다음에 오는 기회를 적극적으로 잡아야 할 것이다.


김영익 내일희망경제연구소 소장




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
