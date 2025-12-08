본문 바로가기
관광공사 "2026년 관광 키워드는 '듀얼리즘(DUALISM)'"

박병희기자

입력2025.12.08 13:34

"상반된 가치 공존하는 이원적 관광 시대"

한국관광공사가 2026년 국내 관광산업 핵심 키워드로 '듀얼리즘(DUALISM)'을 제시했다. 기술과 감성, 위기와 적응, 럭셔리와 실속 등 상반된 가치가 공존하며 새로운 여행 경험을 탄생시키는 '이원적 관광'의 시대가 도래한다는 의미를 담았다. 관광공사는 지난 5일 '2025 데이터 활용 융합분석 성과공유 컨퍼런스'에서 핵심 키워드 등 2026 관광트렌드를 도출했다고 밝혔다.


듀얼리즘은 최근 3년간의 거시 환경 분석, 이동통신 및 카드 소비 데이터와 소셜 데이터, 그리고 전문가 인터뷰 및 관광소비자 설문조사 등 다층적 데이터 융합 분석을 통해 도출된 결과다. ▲디지털 휴머니티(Digital Humanity) ▲문화의 일치(Unity of Culture) ▲적응형 회복탄력성(Adaptive Resilience) ▲로컬의 재창조(Local Re-creation) ▲개인 가치 스펙트럼(Individual Value Spectrum) ▲공간적 경험(Spatial Experience) ▲세대 간 흐름(Multi-Generation Flow) 등 7가지 관광 트렌드의 알파벳 첫 글자를 조합했다.

관광공사 "2026년 관광 키워드는 '듀얼리즘(DUALISM)'"
디지털 휴머니티는 인공지능(AI) 기술이 여행의 효율성을 넘어 여행자의 감성을 읽는 '감성적 조력자'로 진화한다는 의미다. 예약과 정보 탐색 등 번거로운 과정은 AI가 해결하고, 여행자는 절약된 시간을 오롯이 감성적 경험과 인간적 교류에 집중하는 여행 형태가 확산될 전망이다.


문화의 일치는 K-콘텐츠 소비가 단순 관람뿐 아니라 한국인의 라이프스타일(K-Life Tourism)을 체험하는 형태로 심화된다는 뜻이다. 외국인 관광객들이 드라마 촬영지나 공연장을 관람하는 것에서 벗어나, 한국인처럼 먹고, 입고, 즐기는 평범한 일상을 경험하는 여행 수요가 증가할 것으로 보인다.


적응형 회복탄력성은 기후 위기 및 인구 소멸 등에 대응해 여행자가 주체적으로 환경 보전과 지역 상생에 기여하는 '재생형 관광(Regenerative Tourism)'이 주목받는다는 의미로 여행을 통해 방문 지역을 더 나은 곳으로 만드는 윤리적 가치를 소비하는 현상이 강화될 전망이다.


로컬의 재창조는 지역의 평범한 일상적 요소인 음식, 노포, 생활문화 등이 독창적인 관광 자원으로 재해석됨을 뜻한다. 유명 관광지 방문보다 지역 고유의 감성을 발견하는 로컬 중심의 여행 문화가 정착될 것으로 예상된다.

관광공사 "2026년 관광 키워드는 '듀얼리즘(DUALISM)'"

개인 가치 스펙트럼은 소비 양극화를 넘어, 개인의 가치 기준에 따라 '럭셔리'와 '실속(가성비)'을 동시에 추구하는 'N극화 소비' 패턴이 두드러진다는 의미를 담는다. 자신에게 중요한 경험에는 과감히 투자하고, 그렇지 않은 부분에서는 철저히 절약하는 가치 소비가 여행 시장도 세분화할 것으로 예상된다.


공간적 경험은 기존의 공간(문화시설, 유휴부지 등)을 재해석하고 문화콘텐츠와 융합해 체험과 몰입을 극대화하는 복합 문화 공간이 인기를 끌 것이라는 전망을 담는다. 팝업스토어, 미디어 아트 등 오감을 자극하고 방문객의 참여를 유도하여 '경험의 밀도'를 높이는 공간이 여행의 목적지가 되는 사례가 늘 것으로 예상된다.


세대 간 흐름은 같은 여행이라도 세대별로 소비하는 의미와 방식이 달라진다는 의미다. 웰니스가 20·30대에게는 감정 치유, 나를 위한 소비 중심의 회복을, 40대 이상에게는 단순한 위로가 아닌 감정 관리와 자기 돌봄의 상징으로 재해석되는 등 세대별 가치관에 따른 여행 감성의 분화가 가속화될 것이다.


김성은 관광공사 관광데이터실장은 "2026년은 기술의 발전과 인간적 감성, 글로벌 트렌드와 로컬의 고유성 등 상반된 가치들이 융합하며 새로운 관광 생태계를 만들어가는 해가 될 것"이라며 "관광공사는 이번 관광트렌드 분석 결과를 바탕으로 업계 및 지자체와 협력하여 변화하는 여행 수요에 선제적으로 대응하고, 맞춤형 마케팅 전략을 수립해 나갈 계획"이라고 밝혔다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

