포항시, ‘수소 도시’ 문 두드리다… 수소특화단지 투자유치 설명회 개최

수소특화단지 조성·기업 지원정책 공유, 지원체계·투자유치 활성화



전주기 산업 거점 도약 목표, ‘기업 안심하고 투자할 환경 마련할 것’

포항시는 지난 5일 일산 킨텍스에서 '2025년 수소특화단지 투자유치 설명회'를 개최하고 수소연료전지 관련 기업을 대상으로 포항 수소특화단지의 투자 환경과 기업 지원 정책을 소개했다.

포항시는 5일 일산 킨텍스에서 ‘2025년 수소특화단지 투자유치 설명회’를 개최했다. 포항시 제공

이번 설명회는 'World Hydrogen EXPO 2025'와 같은 기간에 열렸으며, 경북도, 포항시, 포항테크노파크, 수소 기업 관계자들이 참석한 가운데 높은 관심을 보였다.

이날 행사에서는 ▲수소특화단지·수소연료전지 인증센터 ▲투자인센티브·기업지원 제도 ▲에너지 첨단산업 벤처펀드 등을 설명하며 수소특화단지 조성 계획과 추진 방향을 구체적으로 제시했다.

특히 수소연료전지 클러스터가 본격적으로 구축되는 시점에 맞춰 기업들이 가장 궁금해하는 핵심 인프라, 시험평가 역량·실증 환경 등을 상세히 설명해 특화단지가 국내 수소산업의 실증·상용화를 이끄는 수소산업 전주기 거점으로 성장할 것임을 강조했다.

이어진 질의응답에서는 기업 입주 지원, 전문 인력 수급, 실증 인프라 활용 방식 등 다양한 현장 의견과 애로사항이 제기됐으며, 포항시는 관련기관과 협력해 실효성 있는 지원책을 마련하겠다고 말했다.

시는 이번 설명회를 통해 수소특화단지 인지도 제고, 기업-기관 간 네트워크 강화, 투자유치 기반 확대 등의 효과가 기대된다고 설명했다.





시 관계자는 "포항 수소특화단지는 수소산업 전주기를 아우르는 종합 인프라 구축을 추진하고 있다"며 "기업이 안심하고 투자할 수 있는 환경을 조성해 대한민국 수소산업의 중심지로 도약하겠다"고 말했다.





