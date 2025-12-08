서브컬처 인기 실감…'AGF 2025' 사흘간 10만명 방문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

71개사 1075부스…역대 최대 규모

"내년 강화된 서브컬처 콘텐츠 준비"

지난 5~7일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 애니메이션·게임 페스티벌(AGF)에 10만명의 관람객이 방문한 것으로 파악됐다.

5일 경기 고양시 킨텍스 제1전시장에서 열린 애니메이션·게임 축제 'AGF 2025'에서 '승리의 여신: 니케' 부스 앞에 대기 행렬이 이어지고 있다. 노경조 기자

AGF 조직위원회는 전년(7만2081명) 대비 약 40% 많은 10만518명이 현장을 찾아 흥행성을 입증했다고 8일 밝혔다.

2018년 처음 개최된 AGF는 서브컬처에 대한 관심과 함께 규모도 커지고 있다. 올해 처음 행사 기간을 이틀에서 사흘로 늘렸다. 전시 규모도 총 71개사 1075개 부스로 역대 최대를 경신했다.

지난해부터 운영한 '패스트 티켓' 제도는 오전 9시 30분부터 입장할 수 있도록 해 관람객들의 편의를 더했다. 지난해 하루 500명 규모의 패스트 티켓은 올해 하루 1000명, 3일간 총 3000명의 관객에게 기회를 제공했다. 패스트 티켓의 평균 입장 시간도 약 8분에서 1분으로 단축했다. 또 3일 관람 패스권을 신설해 단순한 티켓 가격 할인뿐 아니라 입장 확인 절차 시간을 대폭 줄였다.

마지막 날 무대도 이목을 집중시켰다. 여러 버추얼 스트리머, 해외 인기 애니메이션, 아티스트·성우·크리에이터가 참여한 다양한 현장 이벤트가 진행되며 열기를 이어갔다.





AGF 조직위는 "스테이지뿐만 아니라 전시 행사 전역에서 체험과 참여 요소가 강화되며 현장의 열기를 높였다"며 "올해 성공적인 마무리에 이어 내년에도 더욱 강화된 서브컬처 콘텐츠로 돌아올 예정"이라고 말했다.





