본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

문화 다양성·현대 감각 담은 교재 개발에 성패 달렸다[한국어, 세계의 언어로]

이종길기자

입력2025.12.08 13:18

시계아이콘01분 46초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

한국어 전공·연구하는 나라부터
교재조차 구하기 어려운 곳까지
설명 부족 고급교재 독학 어려워
세종학당 교과서에 의존도 높아

문화 다양성·현대 감각 담은 교재 개발에 성패 달렸다[한국어, 세계의 언어로] 한국어책. 사진=윤동주 기자
AD

해외에서 한국어 교육이 갖는 의미는 단순한 한글 보급을 넘어선다. K콘텐츠 확산으로 한국 문화에 대한 세계적 관심이 높아지면서, 한국어가 한국 사회와 문화를 이해하는 관문이 됐다. 구동본 전 세종학당 교류협력부장의 연구에 따르면 학습자들은 한국어를 배우는 과정에서 한국을 더 현대적이고 친근한 국가로 인식하게 된다. 언어 교육이 국가 이미지 제고와 문화 확산의 핵심 수단으로 기능하고 있는 셈이다.


이 과정에서 가장 중요한 도구는 '교과서'다. 교과서는 단순한 언어 자료를 넘어 학습자가 한국 사회를 바라보는 첫 창이 된다. 그러나 한국어 학습 수요가 급격히 증가한 데 비해 국가별 교육 환경과 교재 수준은 큰 차이를 보인다. 교재 접근성, 번역의 정확성, 문화적 다양성 반영 여부 등에서 여전히 개선 요구가 높다.


아시아경제가 만난 이집트·스페인·케냐·미얀마·중국·브라질 등 9개국 학습자들의 경험은 이러한 격차를 생생하게 보여준다. 한국어 학습 경로만 보더라도 국가마다 차이가 뚜렷하다. 이집트의 사라 갈랄은 한국 기업 취업을 준비하는 학생들이 대학에서 한국어를 전공하기도 하고, 한국 유학을 위해 문화·역사를 연구하는 경우도 있다고 말했다. 반면 에콰도르의 마카레나 이달고는 대부분 국립대나 공립기관에서 저렴하게 한국어를 배우며, 경제적 여유가 있는 일부 학생만 과외를 받는다고 설명했다.


케냐의 오도요 윌슨 오코트는 더욱 극적인 사례다. 세종학당이 정치적 이유로 문을 닫자 그는 교재도 구하기 어려운 상황에서 온라인 자료로 독학을 이어가 고급 과정까지 마쳤다. "교재 가격도 부담이었지만 포기할 수 없었습니다." 그 노력은 결국 한국 유학이라는 결실로 이어졌다.


문화 다양성·현대 감각 담은 교재 개발에 성패 달렸다[한국어, 세계의 언어로] 한국어책. 사진=윤동주 기자

중국은 상대적으로 접근성이 뛰어나다. 양강은 온라인 강의 확대로 지방 학생들도 쉽게 한국어를 배울 수 있고, 세종학당 역시 도심 곳곳에서 이용 가능해 인기가 높다고 전했다. 스페인의 파울라 마르티네스 괄은 유튜브 'Talk To Me In Korean(TTMK)'으로 독학을 시작한 뒤 어학원과 세종학당으로 학습을 넓혀갔다. 이는 한국어 학습 경로가 기존 교육기관을 넘어 온라인 콘텐츠로 크게 확장되고 있음을 보여준다.


교재 접근성 또한 국가별로 극명하게 갈렸다. 미얀마에서는 한국어 교재 가격이 2만원을 넘는 경우가 많아 큰 부담이 되고, 모국어로 설명된 교재도 부족하다. 메이 먓 노우는 "고급 교재는 설명이 부족해 독학하기 어렵다"며 세종학당 의존도가 높다고 말했다.


반면 중국은 인터넷 쇼핑이 발달해 교재를 쉽게 구할 수 있고, 세종학당 교과서 품질에 대한 만족도도 높은 편이다. 캐나다의 쿠엔틴 티제는 학원에서 제공하는 교재를 주로 사용했지만, 주변 학습자들은 TTMK 교재를 많이 구매한다고 전했다. 튀르키예에서는 예전보다 온라인 플랫폼 덕분에 교재 구입이 크게 수월해졌다는 평가가 나왔다.


학습자 대부분은 교과서의 품질 개선을 공통 과제로 꼽았다. 단순한 문법 설명을 넘어 문화적 맥락을 충분히 담고, 학습자 수준에 맞는 난이도 구성과 다양한 학습 목적을 반영한 교재가 필요하다는 의견이 많았다. 국가별 학습 환경이 크게 다른 만큼, 현지화된 구성과 보조 자료 확충의 필요성도 꾸준히 제기했다.


문화 다양성·현대 감각 담은 교재 개발에 성패 달렸다[한국어, 세계의 언어로]

전 세계로 확산한 한국어 열풍이 일시적 관심을 넘어 학습자의 실제 경험으로 이어지기 위해서는, 한국을 균형 있게 보여주는 '좋은 교과서'가 필수다. 앞으로 한국어 교육의 성패는 문화적 다양성과 현대적 감각을 담아내는 교재 개발에 달려 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

장미라 경희사이버대 한국어문화학부 교수는 "한국어 교재는 다양한 주체가 제작하는 만큼, 문화와 언어에 대한 전문적인 지원 마련도 필요하다"며 "한국 사회의 빠른 변화와 해외 현지 정서를 모두 반영할 수 있어야 한다"고 강조했다. 그러면서 "공공기관이 선택적으로 활용할 수 있는 지원 시스템을 구축한다면 개인이나 현지 기관이 만드는 교재의 질도 높이고 다양한 교재 개발도 활성화될 수 있을 것"이라고 제안했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기