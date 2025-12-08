문화 다양성·현대 감각 담은 교재 개발에 성패 달렸다[한국어, 세계의 언어로]

한국어 전공·연구하는 나라부터

교재조차 구하기 어려운 곳까지

설명 부족 고급교재 독학 어려워

세종학당 교과서에 의존도 높아

한국어책. 사진=윤동주 기자

해외에서 한국어 교육이 갖는 의미는 단순한 한글 보급을 넘어선다. K콘텐츠 확산으로 한국 문화에 대한 세계적 관심이 높아지면서, 한국어가 한국 사회와 문화를 이해하는 관문이 됐다. 구동본 전 세종학당 교류협력부장의 연구에 따르면 학습자들은 한국어를 배우는 과정에서 한국을 더 현대적이고 친근한 국가로 인식하게 된다. 언어 교육이 국가 이미지 제고와 문화 확산의 핵심 수단으로 기능하고 있는 셈이다.

이 과정에서 가장 중요한 도구는 '교과서'다. 교과서는 단순한 언어 자료를 넘어 학습자가 한국 사회를 바라보는 첫 창이 된다. 그러나 한국어 학습 수요가 급격히 증가한 데 비해 국가별 교육 환경과 교재 수준은 큰 차이를 보인다. 교재 접근성, 번역의 정확성, 문화적 다양성 반영 여부 등에서 여전히 개선 요구가 높다.

아시아경제가 만난 이집트·스페인·케냐·미얀마·중국·브라질 등 9개국 학습자들의 경험은 이러한 격차를 생생하게 보여준다. 한국어 학습 경로만 보더라도 국가마다 차이가 뚜렷하다. 이집트의 사라 갈랄은 한국 기업 취업을 준비하는 학생들이 대학에서 한국어를 전공하기도 하고, 한국 유학을 위해 문화·역사를 연구하는 경우도 있다고 말했다. 반면 에콰도르의 마카레나 이달고는 대부분 국립대나 공립기관에서 저렴하게 한국어를 배우며, 경제적 여유가 있는 일부 학생만 과외를 받는다고 설명했다.

케냐의 오도요 윌슨 오코트는 더욱 극적인 사례다. 세종학당이 정치적 이유로 문을 닫자 그는 교재도 구하기 어려운 상황에서 온라인 자료로 독학을 이어가 고급 과정까지 마쳤다. "교재 가격도 부담이었지만 포기할 수 없었습니다." 그 노력은 결국 한국 유학이라는 결실로 이어졌다.

한국어책. 사진=윤동주 기자

중국은 상대적으로 접근성이 뛰어나다. 양강은 온라인 강의 확대로 지방 학생들도 쉽게 한국어를 배울 수 있고, 세종학당 역시 도심 곳곳에서 이용 가능해 인기가 높다고 전했다. 스페인의 파울라 마르티네스 괄은 유튜브 'Talk To Me In Korean(TTMK)'으로 독학을 시작한 뒤 어학원과 세종학당으로 학습을 넓혀갔다. 이는 한국어 학습 경로가 기존 교육기관을 넘어 온라인 콘텐츠로 크게 확장되고 있음을 보여준다.

교재 접근성 또한 국가별로 극명하게 갈렸다. 미얀마에서는 한국어 교재 가격이 2만원을 넘는 경우가 많아 큰 부담이 되고, 모국어로 설명된 교재도 부족하다. 메이 먓 노우는 "고급 교재는 설명이 부족해 독학하기 어렵다"며 세종학당 의존도가 높다고 말했다.

반면 중국은 인터넷 쇼핑이 발달해 교재를 쉽게 구할 수 있고, 세종학당 교과서 품질에 대한 만족도도 높은 편이다. 캐나다의 쿠엔틴 티제는 학원에서 제공하는 교재를 주로 사용했지만, 주변 학습자들은 TTMK 교재를 많이 구매한다고 전했다. 튀르키예에서는 예전보다 온라인 플랫폼 덕분에 교재 구입이 크게 수월해졌다는 평가가 나왔다.

학습자 대부분은 교과서의 품질 개선을 공통 과제로 꼽았다. 단순한 문법 설명을 넘어 문화적 맥락을 충분히 담고, 학습자 수준에 맞는 난이도 구성과 다양한 학습 목적을 반영한 교재가 필요하다는 의견이 많았다. 국가별 학습 환경이 크게 다른 만큼, 현지화된 구성과 보조 자료 확충의 필요성도 꾸준히 제기했다.

전 세계로 확산한 한국어 열풍이 일시적 관심을 넘어 학습자의 실제 경험으로 이어지기 위해서는, 한국을 균형 있게 보여주는 '좋은 교과서'가 필수다. 앞으로 한국어 교육의 성패는 문화적 다양성과 현대적 감각을 담아내는 교재 개발에 달려 있다.





장미라 경희사이버대 한국어문화학부 교수는 "한국어 교재는 다양한 주체가 제작하는 만큼, 문화와 언어에 대한 전문적인 지원 마련도 필요하다"며 "한국 사회의 빠른 변화와 해외 현지 정서를 모두 반영할 수 있어야 한다"고 강조했다. 그러면서 "공공기관이 선택적으로 활용할 수 있는 지원 시스템을 구축한다면 개인이나 현지 기관이 만드는 교재의 질도 높이고 다양한 교재 개발도 활성화될 수 있을 것"이라고 제안했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

