인니 홍수 사망자 921명…복구비용 4조5000억원 추산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

실종자 392명, 재난선포 미룬 정부대응 논란

인도네시아 수마트라섬에서 폭우로 인한 홍수와 산사태가 이어지며 사망자가 900명을 넘겼다. 정부가 국가 재난 사태를 선포하지 않은 가운데 이재민이 급증하고 복구 비용이 수조 원에 이를 것으로 전망되면서 대응에 대한 논란이 커지고 있다.

인도네시아 폭우로 발생한 급류 홍수 피해 지역을 드론으로 촬영한 모습. 로이터연합뉴스

AD

8일(현지시간) 스페인 EFE통신 등에 따르면 인도네시아 국가재난관리청은 최근 수마트라섬 북부 3개 주에서 발생한 홍수와 산사태로 921명이 숨지고 392명이 실종됐다고 발표했다.

가장 큰 피해는 아체주에서 발생했다. 수하리안토 국가재난관리청장은 이 지역에서만 366명이 사망했다며 "주민 상당수가 도로 파손으로 고립돼 구조가 쉽지 않은 상황"이라고 설명했다. 이번 홍수로 이재민은 약 97만5000명에 이르는 것으로 집계됐다. 외딴 지역에는 차량 접근이 불가능해 드론과 헬기 등을 통해 구호 물품을 전달하고 있으며 식수와 연료 부족으로 생필품 가격이 급등하는 등 2차 피해도 잇따르고 있다.

아직 국가 재난 사태 선포 안 해…"재난 관광" 현지 주민 비판

인도네시아 수마트라섬 급류 홍수 피해 지역에서 한 생존자가 진흙 속을 가로질러 수거한 물품이 든 자루를 끌고 가고 있다. AP연합뉴스

수한리안토 청장은 주택·도로·공공시설 복구 비용이 31억달러(약 4조5600억원)에 달할 것으로 전망했다. 그런데도 인도네시아 정부는 아직 국가 재난 사태 선포를 하지 않은 상태다. 프라보워 수비안토 대통령은 "복구 비용은 감당 가능한 수준"이라며 채무 면제 등 경제 지원 대책을 제시했지만 현지 주민들은 "정부가 현장을 돌며 '재난관광'만 한다"며 대처에 대한 불만을 토로하고 있다.

인도네시아에서 국가 재난 사태는 2004년 23만명이 사망한 인도양 쓰나미 참사와 2020년 시작된 코로나19 팬데믹 등 최근 30년 동안 단 3차례만 내려졌다.

수마트라섬 피해 지역의 이재민들은 설사, 호흡기 감염, 피부 질환 등에 노출돼 있으나 의료진 부족으로 치료가 제대로 이뤄지지 못하고 있다. 부디 구나디 사디킨 보건부 장관은 "적어도 앞으로 3개월 동안 외딴 지역에 배치할 의사 300명이 필요하다"고 밝혔다.

스리랑카·태국·말레이시아 등도 피해…사망자 1800명 넘어

이번 사태는 인도네시아만의 문제가 아니다. 같은 기간 사이클론 '디트와'가 강타한 스리랑카에서도 최근 홍수와 산사태로 627명이 사망하고 190명이 실종됐다. 약 2320만명의 인구 중 10%가량이 피해를 보았으며 주택 5만채가 완전히 파손됐다. 복구 비용은 최대 70억 달러(약 10조3000억원)로 추정된다.





AD

또한 태국과 말레이시아에서도 각각 275명, 3명이 숨지는 등 이번 폭우로 4개국에서 총 1826명이 사망한 것으로 집계됐다. 전문가들은 기후변화로 강수량 자체가 크게 증가한 데다 무분별한 벌목과 부실한 재난 대비 시스템이 피해를 키웠다고 분석했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>