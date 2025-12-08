LM, 카니발 하이리무진 찾아가는 방문상담·연말 특별 프로모션

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주식회사 엘앰(이하 'LM')이 카니발 하이리무진의 즉시 출고 시스템을 중심으로 연말 수요 대응 전략을 본격화하고 있다. 고객 중심의 차량 구매 경험을 확대하기 위해 찾아가는 방문상담 서비스를 현재 진행 중이며, 2025년 마지막 특별 프로모션도 함께 운영하며 실수요층 공략에 나섰다.

카니발 하이리무진은 4인, 6인, 7인, 9인 등 다양한 탑승 인원 구성을 지원하며, 전면 파티션, 매립형 전동 테이블, 대형 스마트 모니터 등의 고급 사양을 통해 이동 중에도 회의, 식사, 휴식이 가능한 프라이빗 공간을 구현할 수 있다. 특히 프라이버시와 실내 활용도를 중시하는 기업 임원, 연예인, 해외 바이어 등에게 높은 만족도를 이끌어내고 있다.

이번 방문상담 서비스는 바쁜 일정이나 거리상의 문제로 전시장 방문이 어려운 고객을 위한 맞춤형 프로그램이다. LM의 전문 상담 인력이 고객이 원하는 장소로 직접 방문해 차량 사양, 커스터마이징 옵션, 가격 구성, 금융 프로그램 등을 종합적으로 안내하고 있어, 실제 이용자들의 호응이 높다. 상담부터 계약까지 모든 절차가 비대면으로도 원활하게 이루어진다는 점도 장점이다.

연말 할인 혜택 역시 주목할 만하다. LM은 2025년 마지막 프로모션으로 2026년형 카니발 하이리무진을 최대 600만 원 할인하는 이벤트를 진행 중이다. 여기에 업계 최저금리 보장 할부 프로그램과 리스·장기렌트 옵션까지 더해져, 초기 비용 부담을 줄이고 보다 유연한 차량 구매가 가능하다. 다양한 재정 옵션은 법인 수요와 패밀리카 수요 모두를 겨냥해 설계됐다.

실내 인테리어 역시 LM만의 커스터마이징 역량이 반영돼 있다. 고객이 직접 고를 수 있는 천장 무드 조명, 요트 플로어·대리석 플로어 등 바닥재, 고급 가죽 컬러 구성은 물론, 암레스트 간접 조명, 서랍형 수납공간 등 세부 디테일까지 조율할 수 있다. 이러한 구성은 단순한 개조가 아닌 '감성 품질의 고급 리무진'을 원하는 고객의 니즈에 부합한다.

특히 9인승 모델은 고속도로 버스전용차로 이용이 가능하고, 사업자 등록 시 부가세 환급 및 비용처리 혜택도 받을 수 있어 실질적인 절세 효과까지 기대할 수 있다. LM 관계자는 "이동 수단을 넘어 업무와 라이프스타일까지 만족시킬 수 있는 리무진을 고민해왔다"며, "방문상담과 연말 프로모션은 그 해답을 찾는 고객들에게 실질적인 도움이 될 것"이라고 설명했다.

LM은 파주 본사 및 강남 전시장 두 곳 모두에서 실물 차량 확인과 상담이 가능하며, 최근 확장된 파주 신축 전시장에서는 다채로운 전시차량과 인테리어 샘플을 직접 비교할 수 있는 공간을 마련했다. 고객이 직접 보고 선택할 수 있도록 투명한 구매 환경을 조성한 것이 특징이다.





현재 진행 중인 2025년 마지막 프로모션 이벤트와 찾아가는 방문상담 서비스에 대한 예약 및 상세 내용은 LM 공식 채널 또는 전화 상담을 통해 확인할 수 있다. 빠른 출고와 고급 사양, 유연한 구매 방식까지 갖춘 LM의 카니발 하이리무진은 올해 연말, 보다 합리적인 선택지로 주목받고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

