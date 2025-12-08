‘고관절 치료 패러다임’ 공유… 문남훈 부산힘찬병원 의무원장, 정형외과 개원의 연수강좌서 최신 전략 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산힘찬병원 문남훈 의무원장이 지난 6일 양산부산대학교병원 본관 모암홀에서 열린 '제6회 정형외과 개원의 연수강좌(Orthopaedic Debate＆Consensus)'에서 고관절 수술과 인공관절 치환술의 최신 치료 전략을 발표했다.

이 연수강좌는 정형외과 개원의와 전공의를 대상으로 한 실전 중심의 교육 프로그램으로, 하지·상지 수술부터 고관절·관절치환 분야까지 다양한 임상 지견을 심층 공유하는 자리로 마련됐다.

문 의무원장은 발표 세션에서 고관절 골절과 만성 질환 환자를 대상으로 인공관절 또는 고관절 치환술을 언제, 어떤 기준으로 적용해야 하는지에 대한 임상 알고리즘을 제시했다. 또 수술 후 경과관리와 재활 전략까지 포함한 다각적 치료 로드맵을 공유하며 실제 진료 현장에서 적용 가능한 실전 팁을 제공했다.

그는 "고관절 질환은 환자의 활동성 저하뿐 아니라 삶의 질 전반에 영향을 미친다"며 "개원의들이 환자 상태를 정확하게 평가하고 치료 경과를 이해하는 것이 치료 결과를 크게 좌우한다"고 강조했다.

문남훈 의무원장은 고관절·무릎 인공관절 수술 분야에서 체계적인 임상 프로토콜을 구축해온 의료진으로, 부산·울산·경남 지역을 중심으로 풍부한 수술 경험을 보유하고 있다. 이날 강연은 실제 현장 적용성이 높다는 평가를 받으며 참석자들의 호응을 얻었다.





부산힘찬병원 관계자는 "이번 연수강좌 발표는 고관절 진료에 집중해온 의료진의 임상 경험이 축적된 결과"라며 "지속적인 연구와 경험 공유를 통해 지역 환자들에게 더 안전하고 효과적인 의료 서비스를 제공하겠다"고 말했다.





