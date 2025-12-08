박나래 "전 매니저와 오해 풀어"…방송활동 중단

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

갑질·불법 의료 의혹

의협 전 회장 "공동정범" 고발

개그우먼 박나래

개그우먼 박나래가 전 매니저들과 오해를 풀고 방송활동은 중단하기로 했다. 8일 SNS에 "모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송활동을 중단하기로 결심했다"고 밝혔다. MBC '나 혼자 산다', tvN '놀라운 토요일' 등에서 하차할 것으로 보인다.

박나래는 지난 4일 전 매니저들로부터 '갑질' 폭로가 나오면서 논란에 휩싸였다. 이른바 '주사 이모'로부터 불법 의료 및 대리처방을 받았다는 의혹도 제기됐다.

양측은 서로 고소·고발을 이어갔다. 박나래는 전 매니저들을 공갈 혐의로 고소했고, 횡령 혐의로도 고소하겠다고 예고했다. 전 매니저들은 박나래를 특수상해 등의 혐의로 고소했고, 회사 자금을 전 남자친구 등에게 사적 용도로 썼다며 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의로 고발했다.

박나래는 전 매니저들과의 갈등에 대해 "11월 초 가족처럼 지냈던 매니저 두 분이 갑작스레 퇴사했고, 최근까지 당사자들과 얘기할 기회가 주어지지 않아 서로 오해가 쌓였다"고 했다. 이어 "어제서야 전 매니저와 대면할 수 있었고 오해와 불신들을 풀 수 있었다"고 밝혔다.

박나래 입장문

그러면서도 "여전히 모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있다"며 "더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다"고 덧붙였다.

이날 임현택 전 대한의사협회장은 '주사 이모'를 의료법 위반 혐의로 검찰에 고발했다며 박나래 역시 공동정범이라고 지목했다.





박나래는 KBS 21기 공채 개그맨으로 데뷔해 MBC '나 혼자 산다', '구해줘 홈즈' 등을 통해 인기를 얻었다. 2019년 MBC 연예대상에서 대상을 받았고, 이듬해 백상예술대상 TV 부문 여자 예능상을 차지했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

