동두천 문화원, 제18대 이미라 신임 원장 체제 출범

이미라 신임 원장 "동두천 문화의 혁신과 도약"



경기 동두천문화원의 새로운 출발을 알리는 '제17·18대 동두천문화원장 이·취임식'이 지난달 28일 토요일 평생학습관 공연장에서 성황리에 개최됐다. 이날 행사에는 박형덕 동두천시장, 김승호 시의장 및 시·도의원을 비롯해 경기도문화원연합회장(고양문화원장 김용규) 등 문화원 관계자들이 참석해 자리를 빛냈다.

제18대 이미라 신임 원장이 동두천 문화원기를 이양받아 흔들고 있다. 동두천시 제공

이임하는 정경철 전임 원장은 2016년 5월부터 2025년 10월까지 제15·16·17대 원장을 연임하며 총 9년 5개월간 동두천 문화 발전을 위해 힘써왔다.

이임식에서는 그간의 공로를 기리기 위해 동두천시장·동두천시의장 감사패를 비롯해 한국문화원연합회장 공로장, 경기도문화원연합회장 공로패, 동두천문화가족 감사패 등이 수여되며 깊은 감사의 마음을 전했다.

정경철 전임 원장으로부터 문화원기를 이양받은 이미라 신임 원장(제18대)은 2025년 11월부터 2029년 10월까지 4년간 동두천문화원을 이끌게 된다.

이미라 신임 원장은 취임사를 통해 "동두천의 역사와 전통을 이어받아 시민의 일상 속에서 문화가 깊이 스며들 수 있도록 혁신적 변화를 추진하겠다"는 포부를 밝혔다.

박형덕 동두천시장은 축사에서 "지난 9년 5개월 동안 동두천 문화 발전의 든든한 초석을 다져주신 정경철 전임 원장님께 시민을 대표해 깊은 감사와 존경을 표한다"며 "원장님의 노고는 동두천 문화사에 길이 남을 것"이라고 전했다.

이어 "이미라 원장님이 지닌 리더십과 통찰력을 바탕으로 동두천 문화의 새로운 성장과 혁신을 이끌어 주실 것으로 확신한다"며 "동두천시는 문화원과 긴밀히 협력해 문화예술을 통한 시민 행복 증진에 최선을 다하겠다"고 축하를 건넸다.





한편, 행사 마지막에는 이미라 신임 원장을 중심으로 동두천문화원의 향후 발전을 이끌 제8대 임원진(부원장 5명, 이사 3명 등)에 대한 위촉장 수여식도 함께 진행되며, 동두천문화원의 새로운 도약을 기대하게 했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

