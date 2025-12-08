BC카드, 한국능률협회에 자체개발 AI솔루션 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

챗GPT 수준 질문 정확하게 해결

"B2B, B2G로 AI 활용체계 확대"

BC카드는 KMA한국능률협회에 맞춤형 인공지능(AI) 솔루션 'MoAI'를 제공한다고 8일 밝혔다.

BC카드가 지난 4일 오후 서울 중구 BC카드 본사에서 KMA 한국능률협회 맞춤형 인공지능(AI) 솔루션 'MoAI' 제공 협약식을 진행했다. 왼쪽부터 오성수 BC카드 상무, 강석 KMA 본부장. BC카드

지난 4일 오후 서울 중구 BC카드 본사에서 진행된 협약식에는 오성수 BC카드 상무, 강석 KMA AI 역량개발본부장 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

협약을 계기로 양사는 MoAI를 활용한 공동 PoC(검증)를 추진한다. 정부 대상 사업 공동 발굴은 물론 일반 기업 대상의 신규 사업 기획 및 추진 등에서 협업할 수 있게 됐다.

MoAI는 조직 구성원 모두의 업무를 빠르고 정확하게 지원한다는 '모두의 업무 AI' 의미가 담긴 AI 솔루션이다.

올해 내부 개발을 마친 뒤 ▲부서별·직무별 업무 데이터 학습을 통한 실무 질의·답변 ▲다국어 자료 번역 ▲보고서 작성 지원 등에 활용 중이다.

특히 오픈AI API(응용프로그램인터페이스) 호환 LLM(거대언어모델)을 지원해 챗GPT 수준의 질문을 빠르고 정확하게 해결할 수 있게 도와준다.

KMA에서 이를 활용할 경우 진행 중인 AI 실무형 역량 교육 프로그램 등과 결합해 교육생들이 다양한 업무에서 즉각 활용할 수 있도록 도움을 줄 수 있다.

문서 검색·요약 기능으로 KMA에서 보유하고 있는 방대한 교육 콘텐츠와 보고서 관리를 자동화해 교육 프로그램의 품질을 높이고 KMA의 회원사 대상 AI 활용 확산도 지원 가능하다.





오성수 BC카드 상무는 "MoAI를 통해 다양한 실무 영역의 효율을 높이는 것은 물론 향후 기업 간 거래(B2B), 기업·정부 간 거래(B2G)까지 AI 활용 체계를 단계적으로 확대하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

