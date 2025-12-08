“파도 가르는 신형 전력”… HJ중공업, 해군 신형고속정 4척 통합진수식 거행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연안 방어 최일선 전력 신형고속정 20척 전량 건조, ‘독보적 기술력’ 자부심

HJ중공업은 8일 해군의 연안 방어 전력인 국산 신형고속정 4척의 통합진수식을 가졌다.

HJ중공업은 8일 국산 신형 고속정 4척의 통합진수식을 개최했다. HJ중공업 제공

해당 고속정은 HJ중공업이 지난 2022년 해군의 신형 고속정(PKX-B Batch-II) 확보 사업에 따라 건조한 첫 4척이다.

이날 행사는 해군 안상민 군수사령관(소장)과 방위사업청 지상혁 함정사업부장 직무대리(해군 대령), 국방기술품질원 차영주 함정센터장을 비롯한 군 주요 인사와 HJ중공업 유상철 대표 등 조선소 관계자와 해군 장병들이 참석한 가운데 부산 영도조선소에서 열렸다.

진수식은 국민의례, 사업 경과보고, 함명 선포, 기념사, 유공자 포상, 축사, 진수·안전항해 기원 의식 순으로 진행됐다.

신형 고속정(PKMR, Patrol-boat Killer Medium Rocket)은 노후한 기존 참수리급 고속정(PKM)을 대체해 연안방어 임무를 수행하게 될 해군의 차기 고속정을 말한다.

최신 전투체계와 130mm 유도로켓, 전자전 장비와 대유도탄기만체계를 탑재해 기존 고속정과 비교해 화력과 생존성과 임무 수행 능력이 대폭 강화된 것이 특징이다. 특히, 워터제트 엔진으로 연근해·저수심 해역에서 어망의 간섭 없이 작전 수행이 가능하며, 핵심구역의 방탄 성능 강화와 내충격 설계, 방화격벽과 스텔스 건조공법 등을 적용해 선체를 획기적으로 개선함으로써 함정의 생존성을 극대화했다.

HJ중공업은 해군의 신형 고속정(PKX-B Batch-I) 건조 사업에 따라 방위사업청이 발주한 16척 전 함정을 건조, 해군에 인도했다. 이후 개선사항 등을 반영한 2단계 사업(Batch-II)에서도 지금까지 발주된 12척을 모두 수주하는 쾌거를 거뒀다.

국내 대표 함정방위사업체로 꼽히는 HJ중공업은 지난 1972년 최초의 국산 고속정을 시작으로 신형고속정에 이르기까지 50여년간 고속정 역사를 써내려 왔다. 이날 진수된 고속정 역시 설계부터 건조까지 HJ중공업의 100% 자체 기술로 완성됐다.





HJ중공업 관계자는 "지난 2016년 첫 신형고속정을 진수한 이후 지금까지 총 20척의 신형고속정을 성공적으로 진수했다"며 "함정 전문 방위사업체로서 쌓아온 기술력과 건조 경험을 토대로 K-방산의 위상 제고에 기여하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

