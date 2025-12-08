이천시, 누수 발생 도수관로 개량공사 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

반복적 누수 발생 구간 우회해 1.8㎞ 신규 관로 설치

경기도 이천시는 남한강 강천보 상류에서 취수한 원수를 이천정수장으로 이송하는 도수관로의 누수 문제를 해소하기 위해 추진한 도수관로 개량사업을 완료했다고 8일 밝혔다.

총 24㎞인 이천시의 도수관로는 남한강 강천보 상류에서 취수한 원수를 이천정수장으로 이송해 정수한 뒤 시민에게 공급하는 핵심 시설이다.

이번 사업은 반복적으로 누수가 발생해 온 세종대왕면 옛 국도 구간의 기존 도수관로를 국도42호선 인근으로 우회해 1.8㎞의 신규 관로를 설치하는 사업이다.

시는 신규 우회 관로 설치로 물길을 전환하면서 누수 위험을 근본적으로 해소했다고 설명했다. 시 관계자는 "기존 도수관로는 공사 과정에서도 누수가 발생하던 노후 구간이었다"며 "이번 개량공사로 상수도 공급 안정성이 크게 향상될 것"으로 기대했다.

시는 남은 기존 관로 구간에 대해서도 단계적인 정비와 관리를 통해 시민들이 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급받을 수 있도록 할 방침이다.





이와 함께 도수관로 복선화 사업, 취수장 개선, 광역~지방상수도 비상관로 구축, 정수장 증설 등을 추진해 도시 성장에 대응하고 안정적인 수돗물 공급 체계를 구축해 나갈 계획이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

