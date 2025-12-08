"아이돌봄, 양산이 하면 다르다"… 양산시, 아이돌봄서비스 성평등가족부 장관상 쾌거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 서비스제공기관 평가 A등급

아이돌봄서비스의 촘촘한 지원체계를 구축해온 경남 양산시가 성평등가족부 장관상을 받았다.

도시의 온도를 바꾸는 건 결국 이런 작은 돌봄의 결들이다.

양산시는 오는 10일 HW컨벤션센터(서울 종로구)에서 열리는 '2025년 아이돌봄서비스 소통의 날' 행사에서 성평등가족부 장관상 수상 지자체로 선정됐다.

성평등가족부는 전국 225개 아이돌봄 서비스제공기관을 대상으로 △서비스 성과 △서비스 실적 △아이돌보미 확보 △기관 운영 등 4개 영역 12개 지표로 구성된 종합평가를 실시했으며, 양산시는 도농지역 우수기관으로 선정됐다.

아이돌봄 지원사업은 부모의 맞벌이 등의 사유로 양육공백이 발생한 가정의 만 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 찾아가는 돌봄 서비스를 제공하는 사업으로 정부지원은 읍·면·동 행정복지센터에 방문 또는 복지로 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.





이성미 여성청소년과장은 "서비스의 품질 향상을 위해 노력해 주신 아이돌보미 선생님들께 깊은 감사를 드린다"며"앞으로도 양육 부담을 덜고 아이가 행복한 돌봄 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

