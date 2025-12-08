본문 바로가기
김범석 배민 대표 "장사에만 집중하는 환경으로…기술투자 아끼지 않겠다"

이성민기자

입력2025.12.08 14:20

배민파트너페스타 8일 개최
외식업 트렌드·운영 전략 강연 열기

배달의민족 운영사 우아한형제들이 대한민국 외식업계 종사자를 위한 무료 오프라인 행사인 '2025 배민파트너페스타'를 8일 서울 서초구 양재동 aT센터에서 개최했다.


올해 6회째를 맞은 배민파트너페스타는 배민 입점 파트너(외식업주)는 물론, 가게를 운영하는 사장님부터 예비 창업자까지 외식업에 관심 있는 모든 이들을 위한 무료 오프라인 행사다. 배민은 2020년부터 시작한 '배민외식업컨퍼런스'를 올해부터 외식업 전체의 성장을 도모하는 협력의 장으로 행사를 확대 개편했다.


배민파트너페스타에서는 우리 가게에 꼭 맞는 성장 해답을 찾을 수 있도록 다채로운 전문가 강연 및 시연 프로그램과 외식 서비스 관련 부스 등을 마련했다. ▲배민의 미래 방향성과 내년 트렌드를 한눈에 조망할 수 있는 '비전 스테이지' ▲유명 셰프들이 생생한 요리 퍼포먼스를 선보이는 '라이브 쿠킹 스테이지' ▲인공지능(AI) 활용 비법 등 똑똑한 가게 운영에 대한 팁을 얻을 수 있는 '노하우 스테이지' 등으로 프로그램을 구성했다.

김범석 배민 대표 "장사에만 집중하는 환경으로…기술투자 아끼지 않겠다" 8일 서울 서초구 양재동 aT센터에서 열린 '2025 배민파트너페스타' 행사장에서 김범석 우아한형제들 대표가 키노트 발표를 진행하고 있다. 우아한형제들
김범석 우아한형제들 대표는 오프닝 키노트에서 "배민을 통해 성장할 수 있다는 기대감을 만들기 위해 지원과 기술 투자를 아끼지 않겠다"며 "파트너향 서비스를 고도화하고 AI 기능을 적극 도입하는 등 장사에만 집중할 수 있는 환경을 조성하고 시대 흐름에 맞춰 다양한 성장 기회를 강화해 나가겠다"고 말했다.


이어 백인범 최고제품책임자(CPO)는 "배달과 고객서비스(CS) 품질 개선을 최우선으로 하겠다"며 "파트너의 내일을 위한 기술과 서비스로 더 많은 성장 기회를 만들겠다"고 말했다. 가게 운영 효율을 높이는 신규 기능들도 소개했다. 배민은 매출, 주문, 광고 마케팅 성과를 한눈에 볼 수 있도록 '가게 통계' 지면을 개편하고 리뷰 관리 등에 AI를 도입하는 등 다양한 기능을 확대할 예정이다.


배민을 통해 눈에 띄는 성장을 이룬 파트너를 조명하는 '2025 배민파트너어워즈' 시상식도 열렸다. 대상 격인 '배민히어로'상에는 대구에서 '하루덮밥' 식당을 운영하는 김진근 파트너가 선정됐다.


배민파트너페스타에서는 성장 전략을 제시하는 다채로운 강연과 색다른 시연 행사도 진행됐다. 김삼희 한국외식업중앙회 한국외식산업연구원 본부장, 박현영 생활변화관측소 소장, 민경영 우아한형제들 매니저는 '2026 외식업트렌드와 가게 생존 전략'을 주제로 한 토의에서 올해 외식업 현장에서 두드러진 변화를 짚고 실천 가능한 가게 운영 전략을 논의했다.


김삼희 본부장은 "무엇을 먹느냐보다 어떻게 먹을 수 있느냐를 중시하는 니즈에 맞춰 취향과 상황에 맞춘 선택권을 고객에게 제공하는 것이 가게 경쟁력의 핵심이 되고 있다"고 했다. 민경영 매니저는 "기존에는 양을 줄여서 1인분으로 판매하는 경우가 많았지만 최근에는 1인만을 위한 세트, 조합 메뉴가 새로운 카테고리처럼 자리잡았다"고 짚었다. 박현영 소장은 "외국인 관광객이 찾는 K푸드는 이제 단순한 맛의 문제가 아니라, 배달 앱을 설치해 주문하고 그 과정을 사회관계망서비스(SNS)에 공유하는 것까지 하나의 경험으로 즐기는 흐름이 뚜렷하다"고 말했다.


라이브 쿠킹 스테이지에서는 유명 셰프들의 퍼포먼스가 시선을 사로잡았다. '딤섬의 여왕' 티엔미미 정지선 오너셰프는 AI가 생성한 어향육사 레시피와 맞붙는 이색 요리 대결을 펼쳤다. 현장 관람객들은 직접 요리과정도 보고, 맛도 비교하며 AI 기반 메뉴 개발의 미래를 체감할 수 있었다.


멘야미코 신동민 오너셰프는 대방어 해체 퍼포먼스와 함께 부위별 활용법, 배달용 메뉴 구성 전략까지 제안하는 특별 무대로 현장의 열기를 더했다. 25만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '사군카페인'과 오멜라스커피를 운영하는 사철제 대표는 내년도 카페와 커피 트렌드를 전했다.


배민 관계자는 "현장에서 나눈 경험과 의견을 적극 참고해 파트너와 함께 성장하는 플랫폼이 될 수 있도록 지속 노력하겠다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

