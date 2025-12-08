지역골목에 '브랜드' 입힌 구미시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구미로컬크리에이터 성과공유회

'구미토핑골목 톡톡!!' 개최

사례 발표와 소통 프로그램 진행

브랜드 개발·사업화 지원

굿즈 품절·상표 출원 등 성과 확인

경북 구미시는 지난 5일 소상공인, 사업 담당자 등 40여 명이 참석한 가운데 로컬크리에이터 육성사업 성과공유회 '구미 토핑골목 톡톡(talk,talk!!)'을 개최했다.

이번 행사는 구미시가 주최하고 구미전자정보기술원에서 주관했다.

'토핑골목'은 피자 위에 토핑을 올리듯, 지역의 골목에 창의적 아이디어와 상품을 더해 새롭게 변화시킨 공간이라는 의미를 담고 있다.

(좌)'구미 토핑골목 톡톡(talk,talk!!)'을 개최 후 단체사진 촬영 (우)로컬크리에이터 상품 전시/김이환 기자

행사는 1부, 2부로 나뉘어 진행됐다. 1부에서는 사업 추진 영상 시청 후 우수 운영 사례 발표가 이어졌다.

'곽선호 빵 공방'의 곽선호 대표와 매학정의 매화꽃을 알리고 싶어 매화 빵을 만들고 있는 '에듀블룸'의 김선화 대표, 문화 복합공간'아베끄샵' 김수빈 대표가 사업장을 운영하면서 겪었던 어려움과 개선과정, 자신만의 운영철학을 공유했다.

2부에서는 로컬 브랜드 퀴즈와 자유 토크를 통해 참여자들 간 네트워크를 강화하는 시간을 가졌다. 참가자들은 각 로컬 브랜드의 탄생 배경과 제품에 담긴 스토리를 공유하며 협력 가능성을 논의했다.

2023년 시작된 구미시 로컬크리에이터 육성사업은 구미의 고유자원을 바탕으로 창의적인 지역 소상공인의 상품을 브랜딩화하는 과정을 지원하고 있다.

2025년에도 신규 로컬크리에이터 15명을 선발하여 컨설팅과 사업화 자금 2,000만원을 지원했다.

성과도 나타나고 있다. 더블유비스튜디오의 김경훈 대표는 굿즈 디자인 및 개발로 국립중앙박물관에 뮷즈(국립중앙박물관 상품의 통합브랜드) 5종을 판매하여 3일 만에 모든 품목이 품절되기도 했다.

금오산 전통 식품의 김정희 대표는 장원방 브랜드 및 18건의 캐릭터 상표를 출원하는 등 지역 상품의 경쟁력을 높여가고 있다.





김영철 경제국장은 "이번 성과공유회에서 나온 현장의 의견을 향후 정책 설계에 반영하겠다"며 "로컬크리에이터들이 자신만의 브랜드로 지역의 매력을 넓혀가도록 지속 지원하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

