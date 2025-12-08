본문 바로가기
분양시장도 레디코어 트렌드… '이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크' 8일 특별공급

정진기자

입력2025.12.08 10:40

트렌드코리아 2026 신조어 ‘레디코어’, 준비된 상품·서비스 선호 경향 일컬어
규제 심화되는 분양시장, 안정성 부각 트렌드에 인프라 조성 여부 등 완성형 단지 인기

분양시장에서 트렌드 변화가 감지되고 있다. 부동산 시장의 불확실성이 높아지면서, 수요자들이 불확실성보다 안전한 선택지를 찾으려는 움직임이 가시화되고 있기 때문이다. 대표적으로 지역 내에서 입주시점에 맞춰 완성된 인프라를 누릴 수 있는 분양단지 등이 인기를 끌고 있다.


최근 소비시장의 화두 중 하나는 '레디코어'다. 트렌드코리아 2026에 따르면, '레디코어'는 준비(Ready)와 핵심(Core)의 합성어다. 불확실한 미래와 예측 불가능한 변화에 대비해 이미 완성된 상품이나 지역 등을 선호하는 흐름을 일컫는다.


부동산 시장에서도 레디코어 현상이 속속 관측되고 있다. 시장이 실수요자 위주로 재편되면서, 단순한 미래 청사진을 넘어 이미 완성된 인프라를 입주 즉시 누릴 수 있는 단지에 수요가 몰리고 있는 것이다.


이러한 상황에서, 이천시의 완성형 인프라를 갖춘 증포지구 내 신규분양 단지에 수요자들의 이목이 집중되고 있다.


DW대원은 경기도 이천시 증포5지구 A1BL에서 12월 '이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크'를 분양 중이다. 단지는 지하 3층 ~ 지상 최고 24층, 5개동 전용면적 84~118㎡ 총 355세대로 구성된다.


단지의 청약일정은 12월 8일(월) 특별공급을 시작으로, 9일(화) 1순위, 10일(수) 2순위 청약 순으로 진행된다.


이번 특별공급 대상은 전용▲84㎡A 95세대 ▲84㎡B 38세대 ▲102㎡ 3세대 ▲116㎡ 9세대 ▲118㎡ 7세대로 총 152세대가 특별공급 대상이다.


특별공급은 기관추천, 다자녀가구, 신혼부부, 노부모부양, 생애최초 등으로 공급된다. 자세한 내용은 입주자 모집공고를 통해 확인할 수 있다.


청약자격은 특별공급의 경우 청약통장 가입기간 6개월, 일반공급은 12개월이 경과해야 하고, 지역별·면적별 청약예치금 충족 시 청약이 가능하다. 경기도, 서울시, 인천시 거주자면 만 19세 이상 누구나 청약이 가능하다.


세대주, 세대원 모두 청약이 가능하고, 동일 세대 내에서도 가족 모두 청약할 수 있으며, 다주택자도 1순위에 청약할 수 있다. 재당첨 제한을 적용받지 않고, 실거주 의무기간은 없다. 전매제한은 6개월이다.


'이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크'는 이천시 내에서도 집적된 인프라를 누릴 수 있어 수요자들의 주거 선호도가 높은 증포지구 내에 들어서는 점이 주목받고 있다. 이마트 이천점, 이천터미널이 가깝고, 차량 10분 거리에 CGV, 롯데마트 등이 위치해 있다. 시청, 세무서, 우체국 등 각종 관공서도 인근에 있다.


증포지구 내에서도 한 차원 높은 교육여건을 갖춘 점도 단지 체크포인트다. '이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크'는 단지 바로 앞 한내초등학교가 위치한 것을 필두로, 증포중학교, 이현고등학교가 도보 5분 거리 내에 위치해 있어 초·중·고교가 인접한 원스톱 학세권 입지를 지녔다. 증포동 학원가도 가까워 지역 최고수준의 교육여건을 갖췄다는 평가다.


편리한 광역 교통망도 장점이다. 중부내륙고속도로, 영동고속도로, 제2중부고속도로, 42번국도 등을 통해 차량 이용 시 지역 내외로 쉽게 오갈 수 있다. 여기에 단지 인근 이섭대천로, 경충대로를 통해 구도심 접근도 용이하다. 단지 바로 앞 버스정류장이 위치해 있어 경강선이 지나는 이천역 접근도 용이하다.


증포지구 내 약 1천세대 칸타빌 브랜드 타운을 완성하는 단지라는 점도 기대를 모은다. 단지는 이천증포대원칸타빌(2019년 입주), 증포지구 대원칸타빌2차 더테라스(2021년 입주)에 이은 3번째 분양 단지다. 이천 내 높은 선호도와 인지도를 갖춘 칸타빌 브랜드의 후속단지인 만큼 상품성도 크게 강화했다.


'이천 증포 5지구 칸타빌 에듀파크'의 견본주택은 경기도 이천시 송정동에 위치해 있다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
