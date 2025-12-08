한미사이언스-한미약품, 지역사회공헌 인정…복지부 장관 표창

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한미약품, 7년 연속 지역사회공헌 인정기업…최고 등급 달성

한미사이언스, 올해 첫 인증 획득…사회공헌 조직문화 정착

한미그룹이 지역사회와의 나눔과 상생을 실천해 온 공로를 정부로부터 인정받았다.

한미그룹 임직원들이 자발적으로 참여하는 지역사회 공헌 활동을 실천하는 모습. 왼쪽 위부터 시계 방향으로 '사랑의 헌혈', '희망가구 만들기', '다문화가정 교육 프로그램', '한미녹색숲 조성' 활동. 한미약품

한미약품은 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관하는 '2025년 지역사회공헌 인정제' 심사에서 제약업계 최초로 7년 연속 인증과 최고 등급을 획득했다고 8일 밝혔다.

2019년부터 시행된 '지역사회공헌 인정제'는 비영리단체와의 협업을 통해 지역사회 문제 해결에 기여한 기업과 기관의 공로를 인정하는 공신력 있는 인증 제도다.

한미그룹 지주회사 한미사이언스도 올해 처음으로 지역사회공헌 인정기업으로 승인받아 그룹 차원의 우수한 사회적 책임 이행과 지속 가능 경영 실천을 입증했다.

한미약품은 지역사회공헌 인정제 도입 시점부터 빠짐없이 매년 인증을 획득하고 있다. 올해는 지역사회와의 상생과 사회적 책임 실천에서 모범을 인정받아 보건복지부 장관 표창을 받았다.

한미그룹은 오랜 경영이념인 '인간 존중'과 '가치창조'를 바탕으로 제약기업 본연의 역할을 수행하는 동시에 국민 건강 증진과 보건의료산업 발전에 기여하기 위한 다양한 사회공헌 활동을 펼쳐왔다.

한미그룹 임직원들의 자발적 참여로 45년간 이어온 제약업계 최장기 공익 캠페인 '사랑의 헌혈'을 비롯해 의료취약계층 대상 의약품 지원, 장애아동 예술교육 후원, 쪽방촌 주민을 위한 '동행목욕탕' 사업, 다문화가정의 안정적인 생활 및 이주 배경 청소년 교육 지원 등이 대표적이다.

한미그룹은 이러한 프로그램 운영을 통해 지역사회와의 협력 체계를 강화하고, 사회공헌 활동의 진정성과 지속가능성을 높인 공적을 높이 평가받았다.





한미그룹 관계자는 "한미가 올 한해 펼쳐온 사회공헌 활동이 정부로부터 공식적으로 인정받아 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 한미 임직원들과 함께 지역사회와의 나눔과 상생을 이어가며, 지속가능한 기업으로서 사회적 책임을 성실히 이행하겠다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

